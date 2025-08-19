São Paulo sepulta el sueño de Atlético Nacional en Copa Libertadores: Cardona volvió a ser villano

Atlético Nacional quedó eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Aunque sacó un empate en el Morumbí, perdió en la tanda de penales ante São Paulo (4-3).

El conjunto brasileño pegó primero a los 3 minutos de partido. Alan Franco peinó un tiro de esquina en el primer palo y André Silva le corrigió la dirección en el segundo palo para mandarla al fondo de la red.

Nacional trató de responder por la bandas con los arranques de Marlos Moreno y Marino Hinestroza, pero no encontraba la forma de penetrar en la férrea defensa de São Paulo.

Sin mucho brillo, los locales lograron llevarse la ventaja en el descanso y armaron la fiesta en las tribunas del Estadio Morumbí.

Gol de Morelos y Cardona expulsado

Pero la segunda mitad tenía guardada una alegría para los verdolagas. Alfredo Morelos fue derribado en el área sobre el minuto 70 y el VAR cumplió su función sugiriendo revisar la jugada en el campo de juego.

Maximiliano Ramírez, árbitro central, acudió al monitor en medio de los reclamos de parte y parte. Unos segundos después, el silbato argentino señaló la pena máxima y levantó de su asiento a todo el banquillo visitante.

Sin embargo, todavía faltaba que se convirtiera en gol. Morelos tomó la responsabilidad del cobro y marcó con un remate rasante a la base del vertical derecho del arco defendido por Rafael.

A diferencia de lo sucedido en la ida, Nacional aprovechó el penal y subió el empate en el marcador faltando pocos minutos al pitazo final.

Todo era alegría en Atlético Nacional hasta que Edwin Cardona volvió a ser protagonista negativo de la serie.

El volante antioqueño se dejó llevar por la emoción y le gritó en la cara el gol a Nahuel Ferraresi, con quien había tenido un ‘rifirrafe’ en el juego de la semana pasada.

Mala suerte tuvo Cardona porque el árbitro fue riguroso en su interpretación y le sacó la segunda amarilla, configurando la expulsión.

Nacional se quedó con diez hombres, lo que le impidió seguir atacando a un São Paulo impotente. Las jugadas más claras del tricolor paulista se dieron por errores de su rival y no especialmente en virtud de los dirigidos por Hernán Crespo.

David Ospina apareció bajo palos para mantener la igualdad en el marcador global, llevando todo a los disparos desde el punto penal.

São Paulo ganó por penales

La tanda no comenzó de la mejor manera para Nacional. Matheus Uribe abrió el pie derecho y se encontró con las manos salvadoras de Rafael.

Afortunadamente, para los verdolagas, Marcos Antonio falló su cobro y permitió que se igualara la serie con un penal errado para cada uno.