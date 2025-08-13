Edwin Cardona rompió en llanto luego de errar dos penales en el partido de Atlético Nacional vs. São Paulo, por octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El antioqueño dio la cara en zona mixta y asumió la responsabilidad por las decisiones tomadas dentro del campo de juego.

“Nunca va a ser fácil cuando te toca errar, pero es de humanos y de hombres asumirlo. Pocos tienen el carácter de hacer lo que hice, volver a cobrar el penalti, son decisiones que uno toma dentro del campo de juego”, indicó.

Cardona quedó muy afectado por lo sucedido en el Atanasio Girardot, pero pasó la página rápidamente y ya piensa en el partido de vuelta a disputarse la próxima semana en el Estadio Morumbí de São Paulo.

“Pedirle disculpas al equipo, a la hinchada... Queríamos irnos ganadores, pero bueno, así es el fútbol. Nos daban por menos a nosotros, hoy fuimos superiores”, apuntó.

El descargo y pedido de disculpas de Cardona tras la mala noche ante São Paulo, donde erró dos penales y Nacional perdió la oportunidad de irse en ventaja a Brasil 👀



Entrevista a @JuanPabloRuaJim 👏🏽 🎙️ pic.twitter.com/7G7pbRocmS — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) August 13, 2025

Cardona criticó a la prensa deportiva

El ‘10′ confía que podrán “revertir la situación” en condición de visitante. “Ahorita van a hablar mucho, estoy acá para poner la cara. Ahora descansar y pensar en ese partido”, declaró.

“Son cosas que pueden pasar y levantarme, mañana es otro día. Yo por respirar, por ver a mis hijos bien y tener la oportunidad de ir a Guarne a entrenar soy bendecido. Ahora pensar en el día sábado. Sé que lloverán críticas, pero aquí estoy para asumirlas”, sentenció.

Edwin Cardona no se quedó con la ‘espinita’ y soltó una dura crítica contra la prensa deportiva. “Uno como jugador le duele que la misma prensa colombiana nos vengan a tirar a nosotros, en vez de apoyarnos. No solo a nosotros, sino también a Once Caldas y América porque lo he visto”, dijo.

El antioqueño se refirió a los comentarios que le han caído sobre su peso y el de Alfredo Morelos. “Solo se fijan en lo personal y yo creo que hoy hicimos una gran labor, marcando, corriendo... Hablan antes de y siempre hablamos del equipo contrario. Yo quiero saber cuántas veces nos patearon. En la cancha somos once contra once y uno siempre tiene que salir a jugar”, apuntó.

Incluso cuestionó las cosas que se han dicho sobre el fichaje de Luis Díaz al Bayern Múnich: “Diciendo la misma prensa de nosotros que Lucho no valía eso... Tú no sabes la felicidad que nos da a nosotros como colombianos porque nos está abriendo puertas a todos los que estamos soñando con volver a salir”.

Edwin Cardona desperdició dos penales ante São Paulo en Copa Libertadores | Foto: AFP

“Vienen jugadores como Marino, Marlos que está joven, Juan José (Arias) hablando de Nacional. Ahora te puedo hablar de jugadores de Millonarios como el que se acabó de ir (Daniel Ruiz), que nos abre ventana”, agregó.