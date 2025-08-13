Suscribirse

Edwin Cardona dio la cara tras errar dos penales en Copa Libertadores: lanzó sablazo a periodistas

El volante de Atlético Nacional aprovechó su situación para referirse a los comentarios de la prensa deportiva.

Redacción Deportes
13 de agosto de 2025, 12:57 p. m.
Edwin Cardona habló en zona mixta tras el partido de ida entre Atlético Nacional y Sao Paulo
Edwin Cardona habló en zona mixta tras el partido de ida entre Atlético Nacional y Sao Paulo

Edwin Cardona rompió en llanto luego de errar dos penales en el partido de Atlético Nacional vs. São Paulo, por octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El antioqueño dio la cara en zona mixta y asumió la responsabilidad por las decisiones tomadas dentro del campo de juego.

Contexto: Edwin Cardona falló dos penales en el Nacional vs. São Paulo: video de las pifias en Copa Libertadores

“Nunca va a ser fácil cuando te toca errar, pero es de humanos y de hombres asumirlo. Pocos tienen el carácter de hacer lo que hice, volver a cobrar el penalti, son decisiones que uno toma dentro del campo de juego”, indicó.

Cardona quedó muy afectado por lo sucedido en el Atanasio Girardot, pero pasó la página rápidamente y ya piensa en el partido de vuelta a disputarse la próxima semana en el Estadio Morumbí de São Paulo.

Pedirle disculpas al equipo, a la hinchada... Queríamos irnos ganadores, pero bueno, así es el fútbol. Nos daban por menos a nosotros, hoy fuimos superiores”, apuntó.

Cardona criticó a la prensa deportiva

El ‘10′ confía que podrán “revertir la situación” en condición de visitante. “Ahorita van a hablar mucho, estoy acá para poner la cara. Ahora descansar y pensar en ese partido”, declaró.

“Son cosas que pueden pasar y levantarme, mañana es otro día. Yo por respirar, por ver a mis hijos bien y tener la oportunidad de ir a Guarne a entrenar soy bendecido. Ahora pensar en el día sábado. Sé que lloverán críticas, pero aquí estoy para asumirlas”, sentenció.

Edwin Cardona no se quedó con la ‘espinita’ y soltó una dura crítica contra la prensa deportiva. “Uno como jugador le duele que la misma prensa colombiana nos vengan a tirar a nosotros, en vez de apoyarnos. No solo a nosotros, sino también a Once Caldas y América porque lo he visto”, dijo.

Contexto: Javier Gandolfi revela por qué sacó a Marlos Moreno del partido ante São Paulo: “Fue por eso”

El antioqueño se refirió a los comentarios que le han caído sobre su peso y el de Alfredo Morelos. “Solo se fijan en lo personal y yo creo que hoy hicimos una gran labor, marcando, corriendo... Hablan antes de y siempre hablamos del equipo contrario. Yo quiero saber cuántas veces nos patearon. En la cancha somos once contra once y uno siempre tiene que salir a jugar”, apuntó.

Incluso cuestionó las cosas que se han dicho sobre el fichaje de Luis Díaz al Bayern Múnich: “Diciendo la misma prensa de nosotros que Lucho no valía eso... Tú no sabes la felicidad que nos da a nosotros como colombianos porque nos está abriendo puertas a todos los que estamos soñando con volver a salir”.

Edwin Cardona desperdició dos penales ante São Paulo en Copa Libertadores
Edwin Cardona desperdició dos penales ante São Paulo en Copa Libertadores

“Vienen jugadores como Marino, Marlos que está joven, Juan José (Arias) hablando de Nacional. Ahora te puedo hablar de jugadores de Millonarios como el que se acabó de ir (Daniel Ruiz), que nos abre ventana”, agregó.

Cardona cerró su mensaje al periodismo diciendo que “debemos medir lo que hablamos, lo que decimos, porque nos tiraron mucho y hoy demostramos que fuimos superiores ante un gran equipo. Ahora esperar y Dios quiera que podamos traernos esa victoria que todos queremos el día martes”, finalizó.

