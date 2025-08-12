Suscribirse

Edwin Cardona complicó a Nacional en Copa Libertadores: lamento por la ida con São Paulo

La llave de octavos de final se le puso cuesta arriba a los verdolagas, tras el resultado obtenido en Medellín.

13 de agosto de 2025, 2:43 a. m.
Edwin Cardona desperdició dos penales ante São Paulo en Copa Libertadores
Edwin Cardona desperdició dos penales ante São Paulo en Copa Libertadores | Foto: AFP

De salir eliminado Atlético Nacional de la Copa Libertadores 2025, puede que caiga gran parte de la responsabilidad en Edwin Cardona.

Ante dos chances de marcar desde el punto penal, el 10 se nubló y erró en ambas ocasiones: una vez falló y en la otra el portero de São Paulo lo atajó.

Al término de los 90 minutos el resultado fue un 0-0 en Medellín, que puede ser adverso para las aspiraciones de clasificar para los verdes en Brasil.

Atlético Nacional vs. São Paulo por Copa Libertadores
Atlético Nacional vs. São Paulo por Copa Libertadores | Foto: Colprensa

Para los dirigidos por Javier Gandolfi irse ganando al compromiso de vuelta pudo haber sido gran parte de su clasificación, pero ahora irán contra corriente.

Por irse sin goles en contra, el negocio de los paulistas fue más que perfecto. Ahora será cuestión de capitalizar en su casa el próximo martes, 19 de agosto.

Noticia en desarrollo...

Atlético NacionalAtlético Nacional hoySao PauloCopa LibertadoresNacionalEdwin Cardona

