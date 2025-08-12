Suscribirse

En tropel de hinchas acabó Nacional vs. São Paulo: batalla campal en la tribuna quedó grabada

Una invasión de una de las hinchadas en el estadio Atanasio Girardot se produjo tras el pitazo final en Copa Libertadores.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

13 de agosto de 2025, 3:50 a. m.
Hinchadas de Atlético Nacional y São Paulo acabaron enfrentadas en el Atanasio Girardot
Hinchadas de Atlético Nacional y São Paulo acabaron enfrentadas en el Atanasio Girardot | Foto: Captura @liberta___depre

En un fuerte enfrentamiento terminó el partido entre Atlético Nacional, de Colombia, y São Paulo, de Brasil.

Un sector de la hinchada colombiana se le vio medirse en una de las tribunas con el grupo de brasileños presentes en el Atanasio Girardot, de Medellín.

Conforme se iba produciendo el altercado, las imágenes iban apareciendo en redes sociales.

Videos de los medios del vecino país dieron muestra de la gravedad de lo que estaba ocurriendo al decir: “Los hinchas del Atlético Nacional invadieron la sección reservada para los hinchas del São Paulo en el estadio Atanasio Girardot”.

“Los sectores estaban separados por un cordón policial”, añadieron entre las primeras informaciones suministradas.

Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento oficial por parte de ningún ente de seguridad. Se espera el reporte de personas heridas, o cuáles fueron los daños provocados por el altercado entre los aficionados.

Nacional vs. São Paulo: un partidazo de Copa

Primer tiempo entre Nacional y Sao Paulo por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores.
Nacional y Sao Paulo por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores. | Foto: AFP

São Paulo se va de Medellín con un valioso empate a favor (0-0), pues Atlético Nacional pudo irse en ventaja en varias ocasiones del encuentro. Por ejemplo, Edwin Cardona falló dos penales, uno en el primer tiempo y otro en la segunda mitad.

No solo eso, el palo ayudó a que el verde de Antioquia no subiera en el marcador, salvando así al elenco brasileño dirigido por Hernán Crespo, que desde ya piensa en dar el golpe definitivo, ante su público, en Morumbi.

La vuelta del partido entre São Paulo y Atlético Nacional será el próximo martes 19 de agosto, a partir de las 7:30 p.m. (hora colombiana).

Crespo elogió lo hecho por su portero, Rafael, al atajarle el segundo penal a Edwin Cardona: “Tengo que felicitar a Rafael. Me alegro mucho por él. Es un líder, un líder muy importante para el grupo. Estoy contento. Nunca es fácil parar un penalti en una situación así. Y él paró el gol. Tuvimos un empate muy difícil, lo cual es muy difícil”.

Además, en la rueda de prensa, sentenció: “Como dije, pretendíamos hacer un partido determinado. Lo intentamos con Rodriguinho, Ferreira y Lucas, pero no se dio. Nos faltó un poco de creatividad. En una situación así, es bueno volver al Morumbi con un empate como este”.

