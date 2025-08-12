Edwin Cardona falló dos penales en el Nacional vs. São Paulo: video de las pifias en Copa Libertadores

Edwin Cardona tuvo la oportunidad de oro para poner al frente a Atlético Nacional, este martes, 12 de agosto, ante São Paulo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El volante falló un penal a los 13′ del primer tiempo.

Cardona se paró frente a la pelota, cara a cara con el portero Rafael Pires, y le pegó con derecha al palo izquierdo del guardameta. Sin embargo, la pelota terminó fuera y el Atanasio Girardot de Medellín ahorró el grito de gol.

NOOO, EDWIN: Cardona falló el penal para Atlético Nacional ante San Pablo en la ida de los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores.



A Edwin Cardona se le vio afectado por haber fallado la pena máxima a favor de su equipo. Sin embargo, Atlético Nacional lo siguió intentando y, de hecho, fue el cuadro que mayores chances tuvo sobre el arco contrario.

Primer tiempo entre Nacional y Sao Paulo por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores. | Foto: AFP

Los dirigidos por Javier Gandolfi manejaron la posesión con un 55 % a favor, contra un 45 % de São Paulo, en los primeros 45′. Además, los verdes remataron en siete ocasiones, en contraste de los cuatro tiros que realizó el elenco brasileño en Medellín.

Se trató de una primera parte movida, donde Nacional quiso sorprender con la creación de Cardona, pero también usando la velocidad de sus extremos de cara al arco rival. Marino Hinestroza estuvo activo buscando huecos y espacios, aunque sin efectividad.

En algún punto hubo tramos cortados, donde las faltas hicieron presencia. En total, Nacional y São Paulo se fueron con siete fouls al descanso. Ninguna defensa daba el brazo a torcer y los espectadores vivieron una primera parte entretenida.

Se esperaba que para el segundo tiempo hubiera cambios en ambas nóminas. Gandolfi y los suyos quieren llevarse al menos un triunfo de cara a la vuelta en Brasil, mientras São Paulo espera al menos mantener el cero y liquidar la vuelta en Morumbi.

Javier Gandolfi, entrenador de Atlético Nacional. | Foto: AFP

La vuelta de esta llave se jugará el 19 de agosto, a partir de las 7:30 p.m. (hora colombiana) y quien se imponga obtendrá un cupo a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Datos generales del partido en el primer tiempo

Marcador parcial: Atlético Nacional 0 - 0 São Paulo

Fecha: 12 de agosto de 2025 (ida de octavos de final en Copa Libertadores)

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Alineaciones:

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Felipe Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Juan Zapata Zumaque, Jorman Campuzano, Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Marlos Moreno; Alfredo Morelos. DT: Javier Gandolfi

São Paulo: Rafael Pires, Nahuel Ferraresi, Alan Franco, José Sabino Chagas Monteiro; Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antônio Silva, Alisson Euler de Freitas, Enzo Díaz; Luciano da Rocha, André Silva. DT: Hernán Crespo.

Cardona volvió a fallar penal

Resultó siendo una noche de terror para Edwin Cardona. A los 67′ del segundo tiempo volvió a fallar penal con Nacional, tirando al mismo lado y siendo atajado por el arquero rival.