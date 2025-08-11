Suscribirse

Titular de Atlético Nacional se pierde la ida octavos de Libertadores vs. São Paulo: tiene esta lesión

El equipo paisa hizo oficial la situación de este reconocido futbolista.

Redacción Deportes
12 de agosto de 2025, 1:25 a. m.
Nómina de Atlético Nacional para la Liga BetPlay 2025-ll.
Titular de Nacional no estará en la ida vs. São Paulo. | Foto: Colprensa: David Jaramillo

El extremo izquierdo Andrés Sarmiento, habitual titular en el club Atlético Nacional de Medellín, no estará ante São Paulo de Brasil este martes 12 de agosto.

El atacante no va a estar contra la escuadra brasileña por una lesión. “Fatiga muscular en isquiotibial derecho. Retorno según evolución”, informó la institución antioqueña.

Por esta afección física, el exjugador de América de Cali no estuvo en la lista de convocados del equipo verde y blanco, que es dirigido por el argentino Javier Gandolfi.

Marlos Moreno o Juan Francisco Bauzá podrían reemplazar a Sarmiento, pero esta decisión de Gandolfi se hará oficial, por lo menos, una hora antes de que inicie el cotejo por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores de América, en el estadio Atanasio Girardot.

El duelo

Los locales, campeones del torneo Clausura de 2024 y que pasaron como segundos del duro grupo F, por encima del brasileño Bahía y el uruguayo Nacional, tienen una baja importante en su ofensiva.

Kevin Viveros, autor de cuatro goles en cinco partidos de la ronda pasada, fue transferido al Athletico Paranaense en junio. Los ‘verdolagas’ no han aquejado la ausencia de su goleador copero en el rentado local, donde marchan segundos, a tres puntos del líder Atlético Junior, pero en la Libertadores todo es a otro precio y los tantos de Viveros fueron vitales para obtener el pase a octavos.

Contexto: Figura de Atlético Nacional se fracturó el tabique: se lo llevaron a una clínica para intervenirlo

Además de la baja del artillero, que puede ser contrarrestada con las presencias del mediocampista Edwin Cardona y el delantero Alfredo Morelos, el entrenador Javier Gandolfi está bajo escrutinio.

Según medios cafeteros, el argentino sería despedido si no avanza a cuartos de final debido a una relación tensa y desgastada con la hinchada. “Estamos en evaluación permanente, incluyéndome. Nuestro compromiso es acercar a Nacional a todos los objetivos”, dijo recientemente en Win Sports el presidente del club, Sebastián Arango.

El ambiente está mucho más distendido en el São Paulo, el gigante brasileño que acabó líder invicto del grupo D e hila cinco victorias consecutivas en el Brasileirão.

¿La razón? La llegada de Crespo hace un mes y medio, tras el fin de la fase de grupos, que resultó un golpe anímico para un club que desde entonces apenas ha perdido dos partidos en nueve presentaciones.

Contexto: Técnico de São Paulo soltó recado a horas de jugar ante Nacional: “La realidad es otra”

Sin embargo, uno de esos reveses fue doloroso: derrota 1-0 ante Paranaense y posterior eliminación en penales en octavos de la Copa do Brasil. São Paulo, sin embargo, mantiene la frente en alto y cuenta con un as bajo la manga luego de recuperar de una lesión en la rodilla derecha a su emblema, el atacante Lucas Moura, de vuelta al campo tras tres meses de baja.

La Libertadores “es un sueño para todos”, dijo Crespo previo al viaje a Medellín. “Intentaremos con todas nuestras fuerzas hacer realidad un sueño, pero con los pies en la tierra”.

*Con información de AFP.

