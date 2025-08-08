Figura de Atlético Nacional se fracturó el tabique: se lo llevaron a una clínica para intervenirlo

Atlético Nacional de Medellín se enfrentó este viernes, 8 de agosto, con Alianza FC de Valledupar por la sexta jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre del año.

El partido se llevó a cabo en el estadio Polideportivo Sur de Envigado. El compromiso, como pintaba en la antesala, se lo llevó el conjunto verde y blanco. El marcado final fue 3 goles a 0.

A pesar del resultado, Atlético Nacional no terminó con la felicidad completa, esto porque una de sus grandes figuras se fracturó el tabique. Se trata del atacante uruguayo Facundo Batista.

El jugador, que llegó en el más reciente mercado de fichajes a la institución paisa, fue a intentar recuperar una pelota en propio terreno, pero un rival, sin intención, le propinó un fuerte codazo en la nariz.

🤕 Dice Gandolfi en rueda de prensa que Batista sufrió fractura de tabique. Una lástima, la acción es completamente accidental y se da cuando el jugador de Alianza va a rematar y abre su brazo haciendo el movimiento natural. Una pronta y satisfactoria recuperación a Facundo!! pic.twitter.com/pZ4zhwgrxx — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) August 8, 2025

“Me informan que tiene una fractura en el tabique y en estos momentos está viajando a la clínica para ser intervenido. Es una situación difícil por la posición (centro delantero). Por algo pasan las cosas. Pedimos tranquilidad”, manifestó el director técnico Javier Gandolfi.

Habrá que esperar para conocer que se confirme el tiempo de incapacidad del atacante. De entrada, Facundo Batista se perdería el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América ante São Paulo de Brasil, que se va a jugar el próximo martes.

🎙️ | #RuedaDePrensaVerdolaga | Javier Gandolfi: “Facundo tiene una fractura en el tabique, va en camino al hospital para ser intervenido, es una situación difícil.” — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 8, 2025

Pasando a otras cosas sobre Nacional, este club saltó a la cancha este viernes con un equipo mixto y por esto también se pronunció el argentino Javier Gandolfi en rueda de prensa.

“Hoy era el partido para que los jugadores que no habían ido de inicio, tengan esa oportunidad. Creo que salió un partido redondo”, expresó. Algunos de los habituales titulares ingresaron en el segundo tiempo.

🎙️ | #RuedaDePrensaVerdolaga | Javier Gandolfi: “Hoy era el partido para que los jugadores que no habían ido de inicio, tengan esa oportunidad. Creo que salió un partido redondo”. — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 8, 2025

El mediocampista ofensivo Billy Arce también hizo presencia en la conferencia de prensa. El ecuatoriano saltó como titular en el once de Gandolfi y envió un más que sentido mensaje a su hinchada.

“A la hinchada, más que pedirle, hay que agradecerle; sabemos que tenemos ese respaldo, tengan la seguridad que vamos a preparar el partido ante São Paulo, y en casa va a ser muy importante el apoyo de la gente”, expresó.