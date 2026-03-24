Abogado de Nicolás Rodríguez se pronuncia por presunto caso de abuso sexual

En horas de la noche de este martes, 24 de marzo de 2026, el abogado defensor de Nicolás Rodríguez, Luis Felipe Henriquez del Castillo, emitió un comunicado oficial sobre el presunto caso de abuso sexual que afronta el jugador de Atlético Nacional.

“Rechazamos de manera enfática la denuncia interpuesta contra nuestro representado por el presunto delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Tras un análisis preliminar de los hechos y los elementos de prueba disponibles, sostenemos que las acusaciones no se ajustan a la realidad de lo sucedido”, escribe Luis Henriquez.

“Manifestamos nuestra absoluta confianza en la inocencia de Nicolás Rodríguez Calderón. El jugador ha mantenido una conducta personal y profesional ejemplar a lo largo de su carrera, y estamos convencidos de que su buen nombre será restablecido ante los estrados judiciales. Solicitamos a la opinión pública respetar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, evitando juicios paralelos antes de que la justicia se pronuncie”, añade.

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Luis Felipe Henriquez del Castillo explicó que el equipo jurídico de Nicolás Rodríguez se encuentra trabajando para recaudar material probatorio contundente que, según expresan en el comunicado, demuestre que el jugador de Atlético Nacional no cometió ninguna conducta punible.

Aclaran: “Es imperativo aclarar que nuestra estrategia de defensa no busca, bajo ninguna circunstancia, revictimizar ni menoscabar la lucha histórica por los derechos de las mujeres. Como defensa y como ciudadanos, rechazamos cualquier forma de violencia de género. No obstante, el respeto a estos derechos no es incompatible con la exigencia de un debido proceso y la búsqueda de la verdad real en un proceso penal”.

COMUNICADO OFICIAL - Atlético Nacional 📄🇳🇬 pic.twitter.com/UzVpUY9QJs — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 24, 2026

Y finalmente, cierran declarando que Nicolás Rodríguez Calderón se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación y las autoridades competentes para que el mencionado acuda a cualquier llamado que se le haga.