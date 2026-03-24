Desgarrador testimonio de la mujer presuntamente abusada por jugador de Atlético Nacional: “Estaba gritando mucho”

Un lamentable caso de abuso sexual que estremece al fútbol colombiano. El jugador de Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez, es el principal señalado de un supuesto hecho de “acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir”, según se describe en la denuncia interpuesta en la Fiscalía General de la Nación.

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Dicho caso lo dio a conocer el periodista Alejandro Pino Calad, a través de un programa en YouTube. Asimismo, se tuvo acceso a la denuncia de la víctima, Chenoa Cortes Rivera, quien alza la voz por los presuntos delitos de acceso carnal o acto sexual, que según la ley colombiana puede tener una pena de hasta 20 años de prisión.

Según lo manifestado por la víctima y leído por Alejandro Pino, no solo habría sido uno, sino tres los hombres que “habrían emborrachado, llevado a un apartamento y violado múltiples veces” a la joven. Un compañero del comunicador en el programa insistió en que “hay unos mensajes de texto que pueden servir como pruebas”.

“El relato de la denuncia es estremecedor”, suman en la transmisión en YouTube, teniendo en cuenta lo consignado en el texto presentado ante la Fiscalía. La víctima de 19 años se dirigió hasta Rionegro con Nicolás y un primo de él y allí habrían ocurrido los hechos en la madrugada del 15 de marzo.

Testimonio que involucra a Nicolás Rodríguez

Chenoa cuenta en su denuncia que aceptó una invitación que un amigo de Nicolás le hizo vía Instagram y sobre las 3:00 a. m. se dirigieron a Rionegro y antes estuvieron en una discoteca de Medellín, donde ella era la única mujer junto a 10 hombres más.

Nicolás Rodríguez fue denunciado por presunto abuso sexual. Foto: Redes sociales

Según el relato, ella fue en un carro con cuatro hombres más donde estaba el jugador de Nacional y sobre las 4:54 a. m. sucedieron los hechos que la víctima declara en lamentables palabras.

“Yo veía todo muy nublado, solo sé que lloraba mucho. Solo quería encontrar la portería. Los porteros me vieron así y no me preguntaron nada”, se lee en la declaración.

Declaración de la víctima. Foto: Fiscalía

“Yo tenía mensajes de los amigos de Nicolás donde me decían que qué había pasado. El otro me dijo que arregláramos, que yo sabía por qué pasaron las cosas, que yo no quería que pasaran y pasaron sin mi consentimiento. Nicolás no hizo nada, se salió de la habitación y dijo que por eso me confundí. La Policía me dijo que no les dijera nada, para no alterarlos”, se lee en otro pasaje de la denuncia, cuando la víctima ya estaba en el hospital y un poco menos alterada.

Ante los lamentables hechos, se espera la decisión de Atlético Nacional con Nicolás Rodríguez, pues hace parte de los viajeros a Estados Unidos para un partido amistoso contra Cruz Azul en San José (California).