Atlético Nacional y América de Cali lamentan la muerte de jugador de Millonarios: se unen por Santiago Castrillón

Días difíciles para el fútbol colombiano tras la muerte de Santiago Castrillón, una promesa de Millonarios que se desplomó en pleno partido ante Santa Fe. Las voces de luto no se han hecho esperar por su fallecimiento. Sobre las 11 de la noche de este domingo, 23 de marzo, se confirmó la muerte del futbolista de la categoría Sub-20.

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Cabe recordar que el sábado pasado Santiago Castrillón se había desmayado en el campo de juego mientras disputaba el derbi de Bogotá. Según indicó Millonarios, pese a los “esfuerzos médicos” de los profesionales de la salud que lo atendieron desde que se presentaron los hechos, el joven de tan solo 18 años, que ya había sido convocado al equipo profesional durante la época de Hernán Torres, no resistió y perdió la vida.

Según indicó el club, pese a los “esfuerzos médicos” de los profesionales que lo atendieron desde que se presentaron los hechos, el joven de tan solo 18 años, que ya había sido convocado al equipo profesional durante la época de Hernán Torres, no resistió y perdió la vida.

Real Madrid se pronunció sobre la muerte de Santiago Castrillón. Foto: Izq: Getty Images - Der: Prensa Millonarios F.C. (API)

Ante la situación, las voces de luto y de dolor no se han hecho esperar en el fútbol colombiano. Muchos jugadores y clubes se han pronunciado por este triste fallecimiento. Incluso, los eternos rivales de Millonarios en la historia han lanzado sus voces de aliento desde Medellín y Cali.

Durísimas palabras de Millonarios

"Hoy, el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy, el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número ’10′, nuestro compañero, nuestro amigo. Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros. Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender. Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz", agregó Millonarios y Nacional y América continuaron.

Nacional y América se pronunciaron

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador de Millonarios FC, que hoy despide a un joven lleno de sueños, talento y humanidad. Con tristeza y dolor manifestamos nuestras condolencias por su pronta partida, que deja un vacío en el fútbol. Extendemos toda nuestra solidaridad y apoyo a su familia, amigos y compañeros”, expresó Atlético Nacional en las redes sociales.

Comunicado de Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

Acto seguido, el turno fue para América de Cali, que también escribió en la red social X: “(El club) lamenta el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios FC. Acompañamos a sus familiares, seres queridos y a toda la institución en este difícil momento”.

Comunicado de América de Cali. Foto: @AmericadeCali

De esta manera, la rivalidad queda a un lado y los clubes se unen por el luto a Santiago Castrillón. Voces como la de Radamel Falcao García, Rodrigo Contreras y Beckham David Castro hicieron acto de presencia por el jugador.