La promesa de Mackalister Silva a Santiago Castrillón que no se dio en Millonarios: el capitán le puso apodo

Millonarios y en general todo el Fútbol Profesional Colombiano permanece de luto, luego de la intempestiva muerte del futbolista, Santiago Castrillón, perteneciente a la categoría Sub-20 del elenco azul.

Hasta el momento no se ha revelado la causa oficial del deceso. Lo único que se tiene como información, es que en medio del clásico de la categoría el volante 10 se desvaneció y tuvo que ser auxiliado por los servicios médicos.

Millonarios confirmó en la noche del domingo la muerte del jugador Sub-20, Santiago Castrillón. Foto: Millonarios FC

Después de ello, Castrillón salió trasladado a un centro asistencial en Bogotá, donde intentaron recuperarlo. Infortunadamente, en la noche del pasado domingo el club capitalino dio a conocer su muerte y lamentó lo sucedido con la promesa para el balompié nacional.

Con el paso de las horas se ha ido conociendo más de Castrillón, así como la importancia que iba ganando en el plantel profesional con el que ya tenía chances de entrenar, concentrar y estuvo cerca el debut.

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Según lo contado por el mismo jugador en una entrevista dada a Así Nacen las Estrellas del Fútbol, en el camerino era David Mackalister Silva quien más lo arropaba en su proyecto deportivo.

En dicha charla de hace un tiempo reveló hasta el apodo que le puso el capitán: “Con lo que más tengo confianza es con Macka. Me dice ‘vago’. Es un personaje completo, me tiene confianza y dice que juego mucho”.

Para el más joven lo que hacía Macka por él era motivo de felicidad y alegría: “Nuestra historia es bonita. Desde que estoy acá siempre me felicita”.

Muchos aún no dimensionan lo que representa David Mackalister Silva para los muchachos de las fuerzas básicas de #Millos ,es un ejemplo a seguir ,un mentor y casi que un padre.



Era muy cercano a Santi y le decía que su momento del debut iba a llegarⓂ️



Estaba muy afectado Macka https://t.co/ZjbYVIRDRp pic.twitter.com/34f6hHLEOD — Juanse Gomez (@gomezjuansebas) March 23, 2026

Además de eso, según lo relatado por Santiago en vida, el referente le tenía una promesa por cumplir. No obstante, las situaciones de partido no permitieron que eso se pudiera llevar a cabo.

“Cuando concentré la primera vez fue con Macka. Me decía que tranquilo, que iba a pedir el cambio para que yo entrara, no se dio. Lo planeamos pero no se dio”, contaba Castrillón.

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Además de David Silva, este no era el único que veía en Santiago talento. Un histórico con Falcao García también se le acercaba para exaltarle su talento en el campo de juego.

“Con Falcao no compartimos mucho pero me decía que tenía muy buena técnica y jugaba muy bien”, revelaba el fallecido jugador.

Macka, un de los más golpeados

Millonarios jugó el pasado sábado en el estadio Palogrande de Manizales. En la mañana había sucedido el infortunio para Castrillón, lo que tocó al plantel profesional en la previa del juego con Once Caldas.

Al parecer, Mackalister Silva no celebró su gol en dicho partido porqué se sentía afectado tras lo sucedido pocas horas antes con un compañero suyo.

#VOCES "El día fue complicado cuando recibimos la noticia de Castri... Cuando a alguien que uno tiene tan cerca le pasan estas cosas uno se queda frío y le pasan muchas cosas por la cabeza. A muchos de nosotros nos dió muy duro": Andrés Llinás #EstamosEnTodosLados pic.twitter.com/SqEVXZpsXP — Mundo MILLOS (@MundoMillos) March 22, 2026

En rueda de prensa el DT, Fabían Bustos, extendió el mensaje del grupo: “Si me permiten antes, un mensaje para el jugador nuestro Castrillón que tuvo un problema de salud. Que Dios lo bendiga, fuerza a su familia”.

Andrés Llinás, otro capitán entre los azules dio cuenta de cómo los golpeó el suceso: “El día fue complicado cuando recibimos la noticia de Castri... Cuando a alguien que uno tiene tan cerca le pasan estas cosas uno se queda frío y le pasan muchas cosas por la cabeza. A muchos de nosotros nos dio muy duro”.