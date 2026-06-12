No solo Diego Arias: de Atlético Nacional saldría un jugador referente que buscan desde el exterior

Empezaron las salidas en Atlético Nacional, y parece que pueden ser varias. Reportes de la prensa deportiva en Colombia revelan que Matheus Uribe podría salir del verde de Antioquia con rumbo a Universitario de Perú.

Los tres técnicos que suenan para reemplazar a Diego Arias en Atlético Nacional

Apenas se trata de un rumor, que detalla el primer contacto que la U habría tenido con Nacional. Sin embargo, de confirmarse, el cuadro antioqueño se despediría de uno de sus referentes en los últimos años.

Universitario buscaría a Matheus Uribe

Quien entregó la información fue el periodista Julián Capera por medio de su cuenta de X. Afirma que ya hubo un sondeo inicial por el futbolista que supo jugar con la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018.

🚨 Universitario 🇵🇪 tiene a Mateus Uribe en su lista de candidatos para reforzar el mediocampo en este periodo de transferencias. Ya hubo un sondeo inicial.



Tiene contrato hasta diciembre de 2026 con Atlético Nacional.



🤝 @Mauricioldm1 pic.twitter.com/B4HtTSLZaZ — Julián Capera (@JulianCaperaB) June 12, 2026

Con 35 años, Matheus Uribe es cuota de experiencia y jerarquía en el mediocampo de Atlético Nacional. Tiene contrato hasta diciembre de 2026 con el equipo, por lo que hay expectativa sobre su futuro próximo.

Es cierto que tanto Uribe como todo el plantel de Nacional aún estarían golpeados luego de perder la gran final de la Liga BetPlay 2026-l contra Junior. Sin embargo, son días clave en el rey de copas colombiano.

El anuncio sobre la salida de Diego Arias

Era cuestión de tiempo para que Atlético Nacional lo oficializara. La prensa ya rumoreaba con la salida de Diego Arias como entrenador del verde, debido a que los resultados no fueron los esperados en el semestre.

“La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de liderar, siempre desde el respeto y la cercanía, deja una huella en el vestuario. Al profe Diego le deseamos el mayor éxito en los desafíos que vienen en su camino”, arranca afirmando el elenco antioqueño en su comunicado oficial.

Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino.



La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de… pic.twitter.com/h1jC7SSkUl — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 12, 2026

Y añade: “El club avanza en la definición del cuerpo técnico que asumirá el proyecto deportivo para el segundo semestre, decisión que será informada en su debido momento y únicamente a través de los canales oficiales de la institución”.