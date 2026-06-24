Se confirmó la tentadora oferta que le rechazaron a Atlético Nacional: “No aceptó”

Atlético Nacional acelera en la búsqueda de su nuevo director técnico para el segundo semestre de la Liga BetPlay. La idea del club es dar un salto de calidad y apelar a aquellos nombres que tienen sentido de pertenencia por la camiseta.

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Aunque Diego Arias fue destituido del cargo, la dirigencia le hizo una tentadora oferta para que se quedara y siguiera haciendo parte del equipo.

“Les quiero contar de algo que me enteré. Nacional le ofreció a Diego Arias la posibilidad de quedarse en la secretaría técnica del club. Diego Arias no aceptó porque en sus proyectos está seguir siendo director técnico”, informó la periodista Pilar Velásquez.

Su futuro está por definirse en los próximos días. “Tiene ofertas de algunos equipos profesionales en Colombia. Se sintió muy valorado como persona y como profesional. Seguramente su sueño es coger más experiencia y ya después volver al verde para, ahora sí, levantar un título”, agregó.

Diego Arias, extécnico de Atlético Nacional. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Diego Arias se fue de Nacional como consecuencia de la final perdida ante Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2026-I. Aunque recibió críticas durante todo el semestre, la junta directiva le dio respaldo para terminar el campeonato.

Desafortunadamente para él, la remontada en el Atanasio Girardot no fue posible y unos días después fue destituido del cargo.

Entre la baraja de candidatos se encuentran dos nombres de primer nivel: el vallecaucano Reinaldo Rueda, campeón de Copa Libertadores en 2016, y el argentino Claudio Úbeda, que acabó de terminar su vínculo con Boca Juniors de Argentina.

Anuncio oficial de Atlético Nacional sobre su nuevo técnico: salió otro candidato de lujo

La decisión final está en manos de Víctor Marulanda, nuevo director deportivo del conjunto verdolaga que llegó directamente desde Ecuador para reemplazar a Gustavo Fermani.

Atlético Nacional apela al conocimiento de Marulanda para elegir la mejor opción, que se ajuste al presente económico de la institución y garantice resultados con la nómina más cara del país.

En términos de fichajes no hay muchos avances. Nacional empezó por finalizar el contrato de aquellos jugadores que no serán tenidos en cuenta y darle continuidad a la plantilla con Alfredo Morelos como su principal referente.

Hinchada de Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín. Foto: X Atlético Nacional

Los compromisos del segundo semestre están claros: pelear por la estrella 19 en la Liga BetPlay y defender el tricampeonato de la Copa Colombia.

Cabe recordar que Nacional no tiene competencia internacional este año, pues cayó eliminado en la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 a manos de Millonarios.

Ahora mismo marchan en la primera casilla de la tabla de reclasificación, que entrega cupos a Libertadores para la próxima temporada. Los verdes tienen una amplia ventaja sobre el resto de equipos del fútbol colombiano, buena noticia en términos de proyecto deportivo para ofrecerle al nuevo DT.