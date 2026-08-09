Jugador hizo gol, fue a celebrar y cayó al vacío: VAR le anuló la anotación y el video es tendencia

El nombre de Jacy Maranhão le está dando la vuelta al mundo por el blooper que protagonizó este fin de semana tras anotar un gol en el fútbol brasileño.

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El hecho se presentó en el partido entre Coritiba y Chapecoense, y las burlas no han parado, ya que el video se ha vuelto viral en las redes sociales.

Maranhão creyó que había anotado el segundo gol de Coritiba, por lo que de inmediato se fue a celebrar la anotación y, con gran euforia y como hacen muchos jugadores, corrió a uno de los costados y saltó para pasar las vallas.

Hasta ahí todo fue normal, pero la situación cambió por completo debido a que el central saltó en una zona en la que estaba la entrada al túnel que conduce hacia los camerinos.

Por lo mismo y al no percatarse de esto, con el impulso, el futbolista terminó cayendo al vacío y desapareció ante la mirada atónita de los presentes.

Tras esto, algunos de sus compañeros, el cuerpo médico y hasta el personal del estadio se acercaron para verificar qué había ocurrido. Incluso, algunos se tomaron la cabeza por el golpe que pudo haber sufrido Maranhão .

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Afortunadamente, el hecho no fue tan grave como se veía y el defensor pudo salir del túnel. Sin embargo, el fuerte golpe lo obligó a abandonar el campo y ser sustituido.

Como si esto no fuera poco, el VAR revisó detalladamente la jugada y tomó la decisión de anular el gol debido a que había una posición adelantada en medio de la jugada que derivó en el balón al fondo de la red.

Posteriormente, Maranhão fue grabado por la cámara sentado en el banco de suplentes y aplicándose hielo en uno de sus tobillos.

La jugada se ha hecho viral en las redes sociales y le está dando la vuelta al mundo, desatando muchas reacciones y risas, aunque afortunadamente el jugador no sufrió ningún problema de gravedad. Además, su equipo se llevó la victoria por 2 a 1.