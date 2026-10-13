“No me hables más”: la fuerte advertencia de Emiro a Robert Farah en MasterChef Celebrity que encendió las redes

Un momento de compañerismo y tono cómico se vivió en el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity Colombia.

Durante la dinámica de conformación de los grupos para afrontar un reto de campo, el creador de contenido Emiro Navarro y el extenista profesional Robert Farah protagonizaron un intercambio de palabras que captó la atención de los televidentes y de los demás participantes.

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La jornada exigía la organización de brigadas para preparar platillos temáticos. En esta ocasión, la distribución de los competidores generó una disputa amistosa por sumar a sus filas al deportista de ascendencia libanesa, quien contaba con un beneficio estratégico en el juego.

La dinámica del capítulo permitió que dos de los concursantes, Jimmy Vásquez y Robert Farah, obtuvieran cartas comodín tras las pruebas anteriores.

Este beneficio les otorgaba la facultad de elegir libremente a qué equipo sumarse para el reto gastronómico, a diferencia del resto de sus compañeros, cuyos nombres ya estaban predeterminados en las estaciones de trabajo.

El actor Jimmy Vásquez fue el primero en hacer uso de su ventaja, inclinándose por el equipo verde —integrado por Sebastián Villalobos, Luciano D’Alessandro y Emmanuel Restrepo—, el cual tenía asignada la preparación de sándwiches con perfiles de sabor inspirados en la gastronomía mexicana.

Tras la decisión de Vásquez, la atención del set se centró en Robert Farah. Los integrantes de los diferentes grupos comenzaron a argumentar los motivos por los cuales el deportista debía integrarse a sus estaciones, buscando asegurar un elemento fuerte para la prueba.

En el equipo amarillo, conformado inicialmente por el influenciador Emiro Navarro, la actriz Verónica Orozco y el actor Sebastián Vega, la prioridad era la cocina mediterránea.

Bajo este argumento y apelando a la cercanía personal, Navarro apeló al sentido del humor para persuadir al extenista de unirse a su grupo.

“Acá lo vamos a hacer todos, somos un equipo. […] Queremos a Robert en nuestro equipo porque nos toca hacer comida mediterránea, o sea, muy cerca de donde él viene, su familia libanesa, así que, por favor, bienvenido acá. No te llegas a venir para acá y a mí no me hables más”, expresó Navarro entre risas durante la emisión del programa.

El comentario, expresado en un tono de broma, fue recibido con sonrisas por los participantes en el reto.

Tras escuchar los diferentes ofrecimientos de las estaciones, Robert Farah tomó la decisión de unirse al equipo amarillo junto a Navarro, Orozco y Vega.

Al argumentar su elección ante las cámaras de la producción, el deportista confirmó que su decisión combinó tanto la afinidad con el menú mediterráneo como el tono jocoso de la petición de su compañero.

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Farah señaló de forma que prefirió evitar el eventual reclamo de Navarro en las jornadas posteriores del reality, optando por mantener la armonía con el creador de contenido.

La elección fue celebrada por los integrantes del grupo amarillo, quienes iniciaron la fase de cocina con miras a convencer al jurado evaluador.