Los números de la suerte despiertan el interés de quienes participan en juegos de azar y buscan referencias para seleccionar sus apuestas. En ocasiones, las creencias astrológicas y los horóscopos se convierten en una fuente de consulta para quienes siguen estas prácticas.

A continuación, se detalla el panorama astral para esta jornada, acompañado de sus números de la suerte.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Signos de Fuego: Aries, Leo y Sagitario

Aries Foto: Getty Images/iStockphoto

Para los signos de fuego, la jornada dominical se perfila como un espacio para salir de la rutina y atender asuntos afectivos.

Aries (20 de marzo - 18 de abril): El día invita a realizar actividades diferentes tras recibir una invitación que cambia los planes iniciales. En el plano sentimental, el interés de alguien se hace evidente, mientras que en lo económico llegan noticias sobre una compra o un asunto pendiente. Afirmación: “Confío en mí y recibo con alegría las nuevas oportunidades”. Números de suerte: 4, 38, 11.

El día invita a realizar actividades diferentes tras recibir una invitación que cambia los planes iniciales. En el plano sentimental, el interés de alguien se hace evidente, mientras que en lo económico llegan noticias sobre una compra o un asunto pendiente. “Confío en mí y recibo con alegría las nuevas oportunidades”. 4, 38, 11. Leo (22 de julio - 21 de agosto): La ubicación de la Luna en este signo favorece la atención social y el cuidado personal. De acuerdo con el pronóstico, una sorpresa o gesto especial en el amor despierta nuevas emociones, acompañadas del deseo de compartir sin mayores preocupaciones. Afirmación: “Brillo con confianza y atraigo experiencias que me hacen feliz”. Números de suerte: 46, 42, 33.

La ubicación de la Luna en este signo favorece la atención social y el cuidado personal. De acuerdo con el pronóstico, una sorpresa o gesto especial en el amor despierta nuevas emociones, acompañadas del deseo de compartir sin mayores preocupaciones. “Brillo con confianza y atraigo experiencias que me hacen feliz”. 46, 42, 33. Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.): La jornada exige movimiento y diversión. Una propuesta de paseo despierta entusiasmo, a la vez que llegan noticias de alguien que se encuentra lejos. En el amor, la recomendación es disfrutar el presente sin complicaciones. Afirmación: “Avanzo con entusiasmo y confío en los caminos que se abren para mí”. Números de suerte: 43, 26, 35.

Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

La prudencia financiera y el descanso marcan la pauta para quienes pertenecen a este elemento.

Libra Foto: Getty Images/iStockphoto

Tauro (19 de abril - 19 de mayo): La prioridad es buscar tranquilidad y compartir con personas cercanas. El diálogo sincero ayuda a aliviar tensiones familiares, pero será necesario poner límites ante responsabilidades ajenas. En el bolsillo, surge un gasto que invita a la cautela. Afirmación: “En mi vida hay estabilidad, tranquilidad y bienestar”. Números de suerte: 1, 49, 26.

La prioridad es buscar tranquilidad y compartir con personas cercanas. El diálogo sincero ayuda a aliviar tensiones familiares, pero será necesario poner límites ante responsabilidades ajenas. En el bolsillo, surge un gasto que invita a la cautela. “En mi vida hay estabilidad, tranquilidad y bienestar”. 1, 49, 26. Virgo (22 de agosto - 21 de sept.): El consejo de las estrellas es no apresurar soluciones. Ordenar los pensamientos dará claridad frente a una preocupación actual, mientras que el descanso será clave para recargar energía. Alguien cercano buscará su consejo y discreción. Afirmación: “Suelto mis preocupaciones y permito que la tranquilidad llegue a mí”. Números de suerte: 1, 58, 33.

El consejo de las estrellas es no apresurar soluciones. Ordenar los pensamientos dará claridad frente a una preocupación actual, mientras que el descanso será clave para recargar energía. Alguien cercano buscará su consejo y discreción. “Suelto mis preocupaciones y permito que la tranquilidad llegue a mí”. 1, 58, 33. Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.): Es un buen momento para dejar atrás preocupaciones y sostener conversaciones sinceras en el ámbito familiar o financiero. Se vislumbra una alternativa económica que no había sido considerada antes, permitiendo cerrar el día con mayor orden. Afirmación: “Dejo atrás lo que pesa y avanzo hacia una etapa mejor”. Números de suerte: 8, 47, 22.

Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Las conversaciones pendientes y el esclarecimiento de malentendidos protagonizan el domingo para los signos de aire.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio): Un mensaje o llamada aporta información determinante para tomar una decisión. Escuchar con atención permitirá aclarar diferencias con alguien cercano y comprender mejor los sentimientos de la pareja o persona de interés. Afirmación: “Me comunico con claridad y recibo buenas noticias”. Números de suerte: 9, 57, 33.

Un mensaje o llamada aporta información determinante para tomar una decisión. Escuchar con atención permitirá aclarar diferencias con alguien cercano y comprender mejor los sentimientos de la pareja o persona de interés. “Me comunico con claridad y recibo buenas noticias”. 9, 57, 33. Libra (22 de sept. - 22 de oct.): La vida social y las amistades ocupan el centro de la agenda. Un encuentro imprevisto y una charla reveladora cambiarán la percepción que se tenía sobre alguien. En el terreno amoroso, se sugiere evitar el exceso de análisis. Afirmación: “Me rodeo de personas y experiencias que aportan alegría a mi vida”. Números de suerte: 1, 32, 33.

La vida social y las amistades ocupan el centro de la agenda. Un encuentro imprevisto y una charla reveladora cambiarán la percepción que se tenía sobre alguien. En el terreno amoroso, se sugiere evitar el exceso de análisis. “Me rodeo de personas y experiencias que aportan alegría a mi vida”. 1, 32, 33. Acuario (19 de ene. - 17 de feb.): Una charla pendiente en el plano personal finalmente tiene lugar, aclarando actitudes recientes. Para quienes tienen pareja, escuchar sin interrumpir devolverá el equilibrio; para los solteros, alguien mostrará un interés directo. Afirmación: “Atraigo relaciones sinceras, equilibradas y positivas”. Números de suerte: 40, 44, 22.

Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Escorpio Foto: Getty Images/iStockphoto

La introspección, el cuidado personal y las oportunidades laborales o económicas destacan en este grupo.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio): El enfoque está en organizar los gastos y evitar compras impulsivas. El reconocimiento de alguien importante fortalece el ánimo, las tensiones familiares ceden y hacia el final del día surge una idea con potencial económico. Afirmación: “Valoro lo que tengo y abro mis caminos a la prosperidad”. Números de suerte: 1, 31, 39.

El enfoque está en organizar los gastos y evitar compras impulsivas. El reconocimiento de alguien importante fortalece el ánimo, las tensiones familiares ceden y hacia el final del día surge una idea con potencial económico. “Valoro lo que tengo y abro mis caminos a la prosperidad”. 1, 31, 39. Escorpio (23 de oct. - 20 de nov.): Incluso en domingo, una conversación laboral o sobre un proyecto futuro requiere atención tras el reconocimiento de sus capacidades. La recomendación es analizar los detalles antes de responder y evitar discusiones menores en casa. Afirmación: “Estoy preparado para recibir nuevas oportunidades y avanzar”. Números de suerte: 47, 2, 49.

Incluso en domingo, una conversación laboral o sobre un proyecto futuro requiere atención tras el reconocimiento de sus capacidades. La recomendación es analizar los detalles antes de responder y evitar discusiones menores en casa. “Estoy preparado para recibir nuevas oportunidades y avanzar”. 47, 2, 49. Piscis (18 de feb. - 19 de marzo): El llamado es a priorizar el bienestar propio y el descanso físico. Un asunto doméstico se resuelve sin contratiempos y el gesto de una persona cercana confirma su respaldo para iniciar la semana con serenidad. Afirmación: “Cuido de mí, organizo mi vida y recibo cada día con serenidad”. Números de suerte: 5, 37, 11.