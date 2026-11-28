El partido de Millonarios vs. América de Cali terminó empañado por los actos de racismo de un hincha albiazul contra Dany Rosero, defensor del cuadro escarlata, en el Estadio El Campín.

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A través de un comunicado oficial, el Ministerio del Deporte rechazó lo sucedido en el partido de la Liga BetPlay e hizo un llamado para erradicar este tipo de conductas en el fútbol profesional colombiano.

“El Ministerio del Deporte, en su calidad de secretaría técnica de la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, rechaza de manera categórica los actos de racismo, discriminación y violencia registrados ayer en el estadio Nemesio Camacho El Campín contra el jugador del América de Cali, Dany Rosero, durante el compromiso disputado frente a Millonarios FC”, apuntó la entidad.

MinDeporte manifestó que “ninguna expresión de odio o agresión tiene cabida en los escenarios deportivos ni en la sociedad colombiana. En ese sentido, desde la Comisión Nacional hemos venido adoptando medidas concretas para que las comisiones locales, desde su autonomía territorial, actúen con firmeza y oportunidad frente a estas conductas”.

Comunicado del Ministerio del Deporte sobre lo sucedido en Millonarios vs. América Foto: Ministerio del Deporte

El llamado de MinDeporte

En las imágenes que se emitieron a través de la transmisión oficial se ve el momento en que un hincha de Millonarios, que todavía no ha sido identificado, realiza gestos racistas y luego escupe a Dany Rosero, defensor del América, quien acababa de ser expulsado con tarjeta roja.

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Desde MinDeporte recordaron que “en la más reciente sesión de la Comisión Nacional, avanzamos en la construcción de los lineamientos para el ingreso y uso de elementos de animación. Si bien reconoce la libertad de expresión de las hinchadas, deja claro que esta no ampara manifestaciones racistas, discriminatorias o violentas”.

“Con estas herramientas, las comisiones locales —en coordinación con la Policía Nacional, clubes y organizadores— cuentan con el respaldo para individualizar a los responsables y aplicar las medidas administrativas correspondientes, sin perjuicio de las acciones disciplinarias y judiciales que adelanten las autoridades competentes”, agrega el comunicado.

Bogotá. Noviembre 27 de 2026. Millonarios FC enfrenta a América de Cali, por encuentro válido de la fecha 3 de los cuadrangulares finales del grupo B de la Liga BetPlay ll 2026, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Foto: Cristian Bayona

Por último, el Ministerio del Deporte hizo un llamado a la tolerancia de los hinchas para que vivan el fútbol en paz en todas las canchas del país.

“El fútbol debe consolidarse como un territorio de paz, inclusión y encuentro ciudadano. Desde el Gobierno Nacional hacemos un llamado firme a todos los actores del fútbol para erradicar cualquier forma de discriminación o violencia dentro y fuera de las canchas. En Colombia, el respeto a la dignidad humana es un principio innegociable”, completó la entidad gubernamental.