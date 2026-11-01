Denuncian 22 contratos millonarios del gobierno Petro en MinDeporte a pocas horas de que llegara Abelardo De La Espriella al poder

La ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, hizo una denuncia sobre 22 contratos que encontró en su cartera, firmados el 5 y 6 de agosto, entonces a cargo el gobierno Petro y a pocas horas de que se posesionara Abelardo De La Espriella.

“Quiero contarles algo muy preocupante que encontramos en el Ministerio del Deporte. Los días 5 y 6 de agosto de este año, se firmaron 22 contratos por más de 953 millones de pesos”, dijo Gutiérrez.

Juliana Gutiérrez, ministra del Deporte. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Según la jefa de cartera, uno de los hallazgos más preocupantes es que en 19 de esos contratos no había una justificación suficiente para contratar más personas.

La ministra añadió: “Encontramos posibles funciones repetidas, inconsistencias en los perfiles y algo que me preocupa aún más: había dependencias a las que les estaban asignando contratistas que ni siquiera habían solicitado”.

Las medidas que ya tomó la ministra

Sobre este nuevo episodio que salpica al gobierno Petro, Gutiérrez reveló que ya frenó el inicio de estos 22 contratos firmados de manera expresa.

“¿Cómo se pueden comprometer recursos de los colombianos sin tener debidamente justificadas las necesidades de esas contrataciones? Por eso estamos tomando decisiones desde nuestra administración", señaló la jefa de cartera.

Además, la ministra señaló que ya está en manos de las autoridades: “Quiero que los colombianos sepan que estos hallazgos ya los pusimos en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, para que investiguen y determinen si existen responsabilidades”.