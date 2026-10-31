Donald Trump respalda a María Elvira Salazar para las elecciones, a pesar de sus diferencias

A pocos días de que inicien las elecciones del legislativo en Estados Unidos, el presidente Donald Trump expresó abiertamente su respaldo a María Elvira Salazar, la congresista republicana con raíces colombianas.

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Las políticas migratorias del presidente norteamericano los había distanciado; sin embargo, este sábado el mandatario pidió que voten por ella.

La congresista, de origen cubano-colombiano, impulsó en el Capitolio propuestas como la Ley Dignidad, una iniciativa bipartidista destinada a brindar estatus legal provisional a millones de indocumentados sin antecedentes penales que llevan años residiendo en el país.

Congreso de Estados Unidos. Foto: Getty Images

A pesar de ello, Trump destacó la labor de Salazar en la Cámara de Representantes y solicitó el apoyo explícito de la comunidad hispana en el sur de la Florida para asegurar su reelección en la contienda congresional.

El distrito que representa Salazar en Miami forma parte de un corredor electoral altamente disputado y decisivo para mantener el control de la mayoría parlamentaria.

La ratificación del respaldo de Trump busca consolidar el voto conservador hispano e incentivar una alta participación en las urnas en las elecciones en una recta final donde cada voto resulta determinante para la gobernabilidad del Ejecutivo.