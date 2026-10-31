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La disputa por la presidencia de la ANDI: Luz Stella Murgas vs. Juan Camilo Nariño

El mensaje que le llegó a la Junta Directiva de la Andi desde el Gobierno es que, si Murgas resulta elegida, habrá un trabajo con el gremio durante 24 horas y siete días a la semana.

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Redacción Confidenciales
31 de octubre de 2026 a las 3:29 a. m.
Luz Stella Murgas y Juan Camilo Nariño.
Luz Stella Murgas y Juan Camilo Nariño. Foto: Suministradas a SEMANA/API

Fuentes de la Andi le contaron a SEMANA que el expresidente del gremio Bruce Mac Master no se da por vencido y ha intentado de todas las formas que lo suceda Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Aunque Nariño es respetado y tiene una buena acogida, el hecho de que su promotor principal sea Mac Master, en principio, lo podría dejar en desventaja frente a Luz Stella Murgas, quien ya tiene la bendición del presidente Abelardo De La Espriella para liderar la agremiación.

FACHADA ANDI
Esta sería la lista de aspirantes a reemplazar a Bruce Mac Master en la presidencia de la Andi

El mensaje que le llegó a la Junta Directiva de la Andi desde el Gobierno es que, si Murgas resulta elegida, habrá un trabajo con el gremio durante 24 horas y siete días a la semana. ¿Quién ganará el pulso?