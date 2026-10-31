La disputa por la presidencia de la ANDI: Luz Stella Murgas vs. Juan Camilo Nariño

Fuentes de la Andi le contaron a SEMANA que el expresidente del gremio Bruce Mac Master no se da por vencido y ha intentado de todas las formas que lo suceda Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Aunque Nariño es respetado y tiene una buena acogida, el hecho de que su promotor principal sea Mac Master, en principio, lo podría dejar en desventaja frente a Luz Stella Murgas, quien ya tiene la bendición del presidente Abelardo De La Espriella para liderar la agremiación.

Esta sería la lista de aspirantes a reemplazar a Bruce Mac Master en la presidencia de la Andi

El mensaje que le llegó a la Junta Directiva de la Andi desde el Gobierno es que, si Murgas resulta elegida, habrá un trabajo con el gremio durante 24 horas y siete días a la semana. ¿Quién ganará el pulso?