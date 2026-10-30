Hermano de Kbeto Zuleta habla de su estado de salud: permanece en estado crítico y será sometido a nueva intervención

El cantante y compositor colombiano de música vallenata Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta García continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla.

La conmovedora promesa de Poncho Zuleta tras la tragedia de su hijo Kbeto: “Cuando se pare de aquí”

Su estado de salud se mantiene en condición crítica, aunque estable, tras las severas lesiones sufridas en el accidente de tránsito registrado el pasado lunes 26 de octubre en jurisdicción del municipio de Bosconia, Cesar.

En declaraciones entregadas por su hermano, el también artista Héctor Zuleta, la familia confirmó que el proceso de recuperación médica avanza bajo estricto seguimiento medico.

Según explicó Héctor, el equipo médico evalúa diariamente la respuesta del organismo de ‘Kbeto’ ante la gravedad de los traumatismos presentados.

“Mientras haya vida y esperanza, él está vivo. Al día de hoy todavía se encuentra en un estado crítico, pero está estable, para la gloria de Dios”, manifestó Héctor Zuleta al dar un parte de tranquilidad moderada a los seguidores del folclor vallenato.

El familiar detalló que los especialistas mantienen un monitoreo multidisciplinario, priorizando las áreas pulmonar, cerebral, renal y respiratoria, las cuales presentan diversos grados de compromiso como consecuencia del fuerte impacto.

Dentro del plan de tratamiento en el centro asistencial, Héctor Zuleta indicó que el artista ha sido sometido a lavados quirúrgicos continuos y se le mantiene un sistema de curación por presión negativa (conocido como sistema VAC) para favorecer la cicatrización y control de las heridas de mayor complejidad.

Se prevé que en los próximos días el equipo quirúrgico programe nuevas intervenciones de limpieza y reconstrucción tisular, procedimientos que hacen parte del protocolo médico habitual para este tipo de traumas severos.

“Es una constante evolución. Aquí hay que evaluar día a día cómo está él conforme al día anterior. El accidente fue muy fuerte, pero creemos que vamos avanzando; como siempre lo digo, cada día es un día”, añadió su hermano.

El siniestro vial se produjo en la madrugada del 26 de octubre, cuando el vehículo tipo bus que transportaba a la agrupación musical sufrió un volcamiento a la altura del río Ariguaní, en la vía que conecta a Bosconia.

A raíz del fuerte impacto, el artista sufrió graves lesiones que derivaron en la amputación de su pierna izquierda, además de un trauma pulmonar por el cual requirió intubación. El hecho dejó un saldo fatal de cuatro personas fallecidas, entre ellas dos integrantes directos del equipo del artista: el corista Geovany Lobo y el guitarrista Harold Santana.

Ante la gravedad del suceso, el juglar vallenato Poncho Zuleta, padre de Kbeto, suspendió de inmediato sus compromisos profesionales en el exterior para trasladarse a acompañar la evolución médica de su hijo.

Héctor Zuleta reconoció el impacto emocional que la tragedia ha generado en el núcleo familiar, en especial en sus padres, al tiempo que agradeció las muestras de solidaridad recibidas desde distintas regiones del país.

Tras accidente de Kbeto Zuleta en el Cesar, usuarios recuerdan sentido video junto a Martín Elías y coincidencia con Elder Dayán

Asimismo, hizo un llamado a no olvidar a las demás personas que resultaron heridas en el siniestro y que continúan recibiendo atención médica en centros asistenciales de Bosconia y Valledupar.

Respecto a las causas del siniestro, los familiares señalaron que las investigaciones de las autoridades de tránsito continúan en fase preliminar para establecer si el hecho obedeció a fallas mecánicas o a factores humanos.