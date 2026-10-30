Tabla de posiciones en Liga BetPlay: remontada del Bucaramanga movió la parte alta

Este viernes, 30 de octubre de 2026, la Liga BetPlay se siguió poniendo al día en su fecha 5. Dos compromisos se llevaron a cabo en las distintas canchas del país, con implicación directa en la tabla de posiciones de la competencia.

Tabla del descenso tras la derrota de Jaguares ante Pereira: dos equipos se quieren salvar

Tabla de reclasificación tras los juegos de América y Santa Fe: se definen los cupos a la Libertadores

Así quedaron los marcadores de este viernes:

Deportivo Pereira 1 - 0 Jaguares

Pereira regresó al Hernán Ramírez Villegas con triunfo. Un gol de Anderson Plata, a los 71 minutos, fue suficiente para vencer a Jaguares y dejarlo en jaque en la tabla del descenso. Es decir, los cordobeses están muy cerca de confirmar su regreso a la segunda división para 2027.

Gol de Anderson Plata le dio la victoria al Pereira sobre Jaguares. Foto: Juanse Hernández / Colprensa.

Atlético Bucaramanga 2 - 1 Deportivo Pasto

Se sacudió el Atlético Bucaramanga de Peirano, luego de la derrota ante Santa Fe en Bogotá. Este viernes, el leopardo arrancó perdiendo 1-0, pero le dio vuelta al marcador gracias a los goles de Emerson Batalla (43′) y Luciano Pons (66′).

⏱️90’+6’| ¡𝐆𝐀𝐍𝐎́ 𝐄𝐋 𝐋𝐄𝐎𝐏𝐀𝐑𝐃𝐎! Finaliza el partido en el Américo Montanini.⚽️🔥 #VolvamosA𝐑𝐔𝐆𝐈𝐑 #MiHerenciaMiPasión🫀 https://t.co/oeIuFOE7UY — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) October 31, 2026

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Bucaramanga desplaza a Santa Fe

Atlético Nacional es líder de la Liga BetPlay con 35 puntos en 16 juegos. Segundo asoma América de Cali con 34 unidades en 16 compromisos, y el top tres lo cierra Deportivo Cali con 30 puntos en 16 encuentros.

Bucaramanga, con su victoria de este viernes, sube al cuarto puesto y desplaza a Santa Fe. El grupo de los ocho parciales lo completan Millonarios, Once Caldas y Deportivo Independiente Medellín.

Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima e Internacional de Bogotá son los tres equipos que, a pesar de estar fuera de los ocho, tienen posibilidades de ingresar al grupo semifinalista.

El FPC verá a un nuevo campeón luego de un año y medio. Todo porque Junior de Barranquilla, el actual bicampeón de la Liga BetPlay, está eliminado a falta de tres fechas por terminar el todos contra todos.

Jaguares de Córdoba, Fortaleza y Deportivo Pasto son los coleros de la tabla de posiciones en la competencia.