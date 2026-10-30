Jugador volvería a Selección Colombia para reemplazar a Richard Ríos: viejo conocido de Lorenzo

Con la lesión de Richard Ríos en su tobillo izquierdo, este viernes 30 de octubre, queda en duda su convocatoria para los amistosos de Colombia, ante Chile, en noviembre. Néstor Lorenzo tendría que buscarle reemplazo.

Primer parte oficial de Richard Ríos tras su lesión con Al-Ittihad: sigue la preocupación

Richard Ríos: estado en el que fue visto luego de su lesión alarma; video sale a la luz

En medio del debate que se dio en redes sociales, apareció un nombre que, por posición, podría reemplazar a Richard Ríos en Selección Colombia: Nelson Deossa, volante de 26 años al servicio del Real Betis de España.

Surge como candidato, aunque no es oficial. Además, aún se está a la espera del parte médico oficial de Richard Ríos, el mismo que evidenciará si está apto para jugar en noviembre con Colombia, o será una ausencia.

Él es Nelson Deossa, el volante que suena para reemplazar a Richard Ríos en la Selección Colombia

Además del Real Betis, a Deossa lo recuerdan por su paso en equipos del FPC como Atlético Huila, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Ya en el exterior, ha vestido los colores de Monterrey (México), Pachuca (México) y Estudiantes de La Plata (Argentina).

Nelson Deossa ya ha sido llamado a Selección Colombia, aunque no fue trascendental su paso en La Tricolor. Néstor Lorenzo lo convocó para los juegos de eliminatorias al Mundial 2026, en octubre de 2024, contra Bolivia y Chile.

Luego de eso, y de no tener minutos, al volante no lo volvieron a llamar. Ahora, en medio de la renovación que vive el plantel cafetero, podría tener su oportunidad.

Esta temporada (2026-2027), Nelson Deossa ha jugado 13 partidos con Real Betis, y ha aportado una asistencia. De hecho, tiene mercado, pues el presidente del Club América de México, Santiago Bolaños, confirmó que lo ven como una opción.

Nelson Deossa con Real Betis, su equipo en España. Foto: Sportsfile via Getty Images

Además de Deossa, otros jugadores de la Selección Colombia podrían reemplazar a Richard Ríos, aunque parece que ya tienen su lugar ganado: Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Kevin Castaño y Jhon Solís.

El primer parte de Al-Ittihad tras la lesión de Richard Ríos

“El jugador del primer equipo de fútbol, Richard Ríos, acompañado por el médico del club, se dirigió directamente tras la llegada del equipo a Yeda a realizarse exámenes médicos en el Centro Médico Internacional (IMC), socio médico del club, para evaluar la naturaleza de la lesión que sufrió en el tobillo izquierdo durante el partido de hoy contra el equipo Abha, en el marco de la Liga Profesional Saudí (Roshn Saudi League)”, reza el comunicado de Al-Ittihad.

Rios Injury updates 🩺 https://t.co/5iESIGSxS7 — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) October 30, 2026

Aún no hay diagnóstico oficial, pero por las muestras de dolor de Ríos, podría estar un par de semanas fuera de las canchas.