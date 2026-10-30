Richard Ríos: estado en el que fue visto luego de su lesión alarma; video sale a la luz

No son favorables las imágenes que van apareciendo de Richard Ríos después de verle salir llorando en Arabia, producto de una dura lesión vivida en las últimas horas en medio de un partido con Ittihad FC.

Un video reciente reportó que el volante de la Selección Colombia requirió el apoyo de muletas para salir hacia el bus que lo transportaba fuera del estadio donde se jugó el compromiso.

Si bien su rostro no evidencia grandes muestras de dolor, el que no pueda moverse por sus propios medios anticipa una lesión de consideración.

محترف الاتحاد الكولومبي ريوس يغادر الملعب مستعينًا بالعكاز بعد إصابته أمام أبها.. سلامات يا ريوس 💛🖤🙏 #الاتحاد_أبها https://t.co/ZjX8o8BAKb — علاء سعيد (@alaa_saeed88) October 30, 2026

De momento su club no reporta oficialmente la lesión. Algunas versiones apuntan a esguince o desgarro en la articulación del tobillo izquierdo.

En caso de ser la primera lesión, el tiempo que se estima para una recuperación es de unas semanas. Pero, de llegar a ser esguince la baja para Richard se prevé que sea de hasta tres meses en el mejor de los casos.

Será cuestión de esperar a la notificación que suministre Ittihad FC para saber cuál fue el grado de la lesión vivida por el mediocampista de Selección Colombia.

¿Baja para la próxima fecha Fifa?

Al tanto de la situación de Ríos está la Federación Colombiana de Fútbol y el profesor Néstor Lorenzo.

Para mediados de noviembre está previsto que le equipo nacional juegue con Chile dos amistosos; uno en Cali y otro en Santiago, capital del país austral.

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Según lo informó un día antes el propio presidente de la FCF, Ramón Jesurún, el propósito de dichos juegos de preparación es seguir afianzando nombres de la nueva camada. En caso de necesitar citar a otros, la idea es hacerlo y así establecer una nueva columna vertebral tras la partida de varios históricos.

Si bien Ríos ya viene desde hace unos años siendo parte del proceso con la Tricolor, su experiencia es de vital importancia para aconsejar a los que recién llegan como Matías Orozco, Jhon Solís y hasta el mismo Gustavo Puerta.

Por esa molestia física que se presentó en las últimas horas, se teme que Ríos no esté en la próxima lista de convocados vs. Chile.

Richard Ríos, volante de Selección Colombia Foto: Getty Images

Fechas y horas de los amistosos de Colombia

Colombia vs. Chile

Día: viernes 13 de noviembre de 2026.

Hora: 7:00 p. m. (hora colombiana).

Estadio: Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Ciudad: Cali, Colombia.

Transmisión: Gol Caracol y DITU.

Dato: partido de carácter benéfico; la taquilla se destinará a apoyar a los damnificados por el terremoto.

Chile vs. Colombia

Día: martes 17 de noviembre de 2026.

Hora: 6:00 p. m. (hora colombiana).

Estadio: Estadio Nacional.

Ciudad: Santiago de Chile.

Transmisión: Gol Caracol y DITU.

Renovación total en la Tricolor

Ante las dificultades para la presencia de Richard Ríos y la casi sentenciada borrada de Jefferson Lerma, será obligatorio que los más jóvenes tomen las riendas del medio campo nacional.

Matías Orozco, volante de Selección Colombia en el juego vs. México Foto: Getty Images via AFP

A pocos meses de su debut, a Orozco, Solís y Puerta les corresponderá enfrentarse al reto de afianzarse por completo en el esquema que decida Lorenzo.