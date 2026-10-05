Consecuencia del empate contra México (1-1) y de la derrota contra Paraguay (1-0), a la Selección Colombia le llueven numerosas críticas.

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Aunque la Tricolor está en un evidente cambio generacional, desde un sector de la prensa y los aficionados hay inconformismo por las actuaciones que ha tenido el plantel posmundial 2026.

Uno de los que se refirió a los señalamientos fue Richard Ríos, volante que ya tiene rodaje con Colombia y que ahora integra el nuevo proceso.

Richard Ríos: “La gente cree que hacemos todo mal, pero no es así”

“Es algo complicado porque no se ha ganado y la gente piensa que todo está mal, que estamos haciendo todo mal, pero la verdad no es así”, le dijo Richard Ríos a la prensa, este lunes 5 de octubre.

Richard Ríos, una de las figuras de la Selección Colombia en los últimos años. Foto: ISI Photos via Getty Images

“Desde adentro sabemos lo que tenemos que mejorar, como grupo. Individualmente sabemos que tenemos muchas cosas qué mejorar, pero sabemos también que tenemos muchas cosas buenas que se pueden rescatar de este proceso que se está comenzando y que los procesos buenos vienen de un largo tiempo”, añadió Ríos.

Finalmente, sentenció: “Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero es justamente ahora el momento para hacerlo, para trabajar. Es el momento en que se pueden experimentar cosas nuevas, hacer cosas nuevas, y si no es ahora, seguramente después va a ser mucho más complicado”.

Perú, la última oportunidad de Colombia en estos amistosos

Este martes, 6 de octubre de 2026, la Selección Colombia jugará su último partido amistoso en esta fecha Fifa. Será contra Perú, en Miami, y a partir de las 6:45 p. m. (hora colombiana y peruana).

Es muy probable que nuevamente, y con base en los últimos dos partidos, Néstor Lorenzo haga cambios en la nómina de inicialistas. Por ejemplo, el argentino afirmó que quisiera ver a sus tres porteros.

Incluso, Lorenzo afirmó que esta fecha Fifa le sirve para determinar con cuáles jugadores cuenta y con cuáles no, de cara al arranque en este proceso de renovación.

Con Néstor Lorenzo a la cabeza, Colombia arranca su proceso de renovación de cara al Mundial 2030. Foto: AP Photo/Stephanie Scarbrough

Una victoria le daría ánimo a Colombia, luego de los resultados contra México y Paraguay que dejaron un sinsabor en la nómina cafetera.