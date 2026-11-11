Richard Ríos aterrizó en Brasil: equipo sacó el motivo de su regreso en las últimas horas

Por un esguince de grado 2 en el tobillo izquierdo, acompañado de una lesión en la sindesmosis tibiofibular, una estructura ligamentaria que conecta la tibia y el peroné a la altura del tobillo, Richard Ríos permanece fuera de las canchas desde el pasado 30 de octubre.

Dicha lesión se produjo en medio de un partido en Arabia donde milita con Al Ittihad vs. Abha.

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Un rival cayó sobre el tobillo del colombiano en una disputa por el balón y el futbolista que es un habitual de la Selección Colombia tuvo que abandonar el campo a los pocos minutos.

En un primer momento se temió que se tratara de una fractura, pues el jugador tuvo que abandonar el estadio en muletas tras el incidente.

Afortunadamente los exámenes realizados revelaron que se trató de algo menos complejo de manejar y solo iba a requerir semanas de recuperación, sin precisar en cuánto tiempo iba a ser necesario.

ريتشارد ريوس يسقط مصابًا 🚫 #أبها_الاتحاد | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/UOkvCG1Bfj — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 30, 2026

A Brasil para tratarse con Palmeiras

Previo a su paso a Europa para jugar con Benfica y a Medio Oriente para ser jugador del Al Ittihad, el mejor momento de su carrera estuvo cuando permaneció en Palmeiras de Brasil.

Junto al Verdao la mejor versión de Ríos salió a relucir, lo llevó a la Selección Colombia e hizo que se conociera a nivel mundial.

A raíz de esa gran cercanía entre institución y futbolista es que han llegado al acuerdo para ayudar a Richard en medio de su rehabilitación.

En las redes oficiales de Palmeiras el club reportó la llegada del colombiano a sus instalaciones junto a una foto que tenía el trino: “Presencia ilustre en la Academia de Fútbol! Richard Ríos estuvo en nuestro centro de excelencia para realizar parte de su tratamiento”.

“¡Sé siempre bienvenido, Ritcha!”, le agregaron recibiéndolo muy calurosamente.

Por su parte, en un video en el que se le vio dirigirse a la afición Ríos les agradeció: “Paso por aquí para mandarles una gran abrazo para ustedes. A Palmeiras por abrirme las puertas para comenzar mi recuperación”.

Baja sensible en Colombia

Producto de dicha lesión que vivió Richard Ríos a pocos días de la salida de la convocatoria, se convirtió en baja para la Selección Colombia en su doblete vs. Chile, al igual que Luis Díaz que también flaqueó físicamente.

Néstor Lorenzo se vio obligado a prescindir de uno de sus mediocampistas fijos y ante los australes en los amistosos que se avecinan le deberá dar más oportunidades a los nuevos como Matías Orozco, Jhon Solís o Gustavo Puerta que ya lleva un recorrido en la Tricolor.

Matías Orozco, cara nueva para el medio campo de la Selección Colombia. Foto: Getty Images via AFP

El que Ríos no pudiera sumarse a Colombia hizo que se diera el regreso de Jefferson Lerma (Crystal Palace) que no había estado en la convocatoria de septiembre-octubre.

Posibles alineación de Colombia vs. Chile: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Yáser Asprilla, Jhon Arias, Óscar Perea y Luis Suárez.

Dicho partido que se jugará en el Pascual Guerrero de Cali será el viernes (13 de noviembre) a las 7:00 p.m.