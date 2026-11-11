Cómo alinearse con la energía lunar para atraer todo lo que se desea antes de fin de año: esto dicen los astros

A pocas semanas de despedir el 2026, muchas personas comienzan a plantearse nuevos propósitos o deseos que no han logrado cumplir relacionados con el amor, el trabajo, el dinero, la estabilidad emocional y el bienestar personal.

Por eso, el Horóscopo Negro propone aprovechar la energía lunar como una herramienta simbólica para establecer intenciones, cerrar etapas y prepararse para recibir nuevas oportunidades antes de que termine el año.

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De acuerdo con las interpretaciones astrológicas, todavía quedan varias fases lunares antes del 31 de diciembre y cada una es útil para trabajar las intenciones de una manera diferente. Lo mejor de todo es que solo se necesita un papel, un bolígrafo y las ganas suficientes de alcanzar lo que se desea.

Cuarto Creciente - 17 de noviembre

Esta fase simboliza movimiento y determinación. Así que es el momento perfecto para dejar de darle tantas vueltas a un nuevo cambio trabajo, cumplir una cita, preguntar por una oportunidad o empezar a ahorrar. Lo importante es anotar una acción que se pueda materializar personalmente.

Luna Llena en Géminis - 24 de noviembre

Es un día especial para reflexionar y escribir lo que se siente, reconociendo lo que realmente se puede lograr y lo que se sale de las manos. La claridad puede ser más valiosa que cualquier respuesta que se desearía escuchar.

Cuarto Menguante - 1 de diciembre

Es un día perfecto para revisar los obstáculos que se están presentando para poder avanzar y dejar a un lado las inseguridades. Es necesario escribir qué se quiere dejar de alimentar y tomar decisiones importantes.

Luna Nueva en Sagitario - 9 de diciembre

Esta fase lugar representa comienzos y se relaciona con la expansión, la confianza y las nuevas posibilidades. Sin embargo, es fundamental centrarse en un solo deseo.

Cuarto Creciente - 17 de diciembre

Llega un momento para detenerse y comprobar si se están haciendo las cosas bien o se están omitiendo detalles que afectar seguir avanzando.

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Luna Llena en Cáncer - 24 de diciembre

Es un día de reconocimiento personal, especialmente en el ámbito de las emociones. Es posible descubrir que algunas cosas importantes están cambiando.

Cuarto Menguante - 30 de diciembre

Es una fecha ideal para tomar el papel y anotar todo lo aprendido durante este 2026. También se aconseja escribir aquello con lo que no se quiere cargar al 2027.

Vale mencionar que la astrología no cuenta con respaldo científico ni constituye un método comprobado para predecir el futuro. Sin embargo, su popularidad la ha llevado a despertar el interés de millones de personas en el mundo.