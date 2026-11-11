Jerome Sanabria vaticinó lo que la izquierda dirá sobre Petro por los escándalos que lo rodean: “Yo les digo una cosa”

Jerome Sanabria se pronunció tras el fuerte escándalo que rodea a Gustavo Petro por su vínculo con Deicy Jiménez, quien denunció la realización de presuntos favores sexuales a cambio de contratos con el Estado.

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La joven abogada llamó la atención con un particular video enfocado en los petristas y algunos seguidores de la izquierda colombiana, quienes habrían cambiado de opinión tras lo evidenciado en el caso que involucra al exmandatario.

Sanabria puntualizó que ciertas figuras le darían la espalda a Petro, retirándole su apoyo en medio de las polémicas que giran a su alrededor.

“Ahora que defender a Petro es casi imposible, muchos en la izquierda se están lavando las manos. Según ello, Petro no representa al progresismo en Colombia. No se dejen confundir. Petro los representa fielmente: deshonestidad intelectual, doble moral y bajeza ética”, escribió en el post.

En un video que subió, la abogada vaticinó lo que la izquierda haría si se siguen destapando escándalos del exmandatario.

“Van a negar a Gustavo Petro. Van a decir que él no es de izquierda, que su proyecto no representa verdaderamente el proyecto progresista en Colombia. Van a decir que su voz le hace daño a la oposición de nuestro país. Póngale cuidado que pronto van a decir que Petro es todo un facho que está incluso más a la derecha de Abelardo y del Centro Democrático. Que su gobierno no fue de la verdadera izquierda”, comentó en las imágenes.

“Son solo algunos de los malabares mentales que los izquierdistas y las feministas radicales van a estar aplicando en las próximas semanas por redes sociales. Puede que en este momento muchos estén defendiendo a Petro, pero a medida que vayan saliendo más escándalos de corrupción que tengan envuelta su vida privada con contratos del Estado, escándalos de las mariposas amarillas o más videos de Deicy Jiménez… habrá más gente que se vaya bajando del bus”, agregó.

La votante de Abelardo De La Espriella aseguró que muchos izquierdistas terminarían quitándole su respaldo a Petro, señalándolo por lo que pasa e intentando quitarle peso al daño que causa al progresismo.

“Eso es lo que van a terminar diciendo en las próximas semanas: que Petro no los representa”, comentó en el clip.

“Se dieron cuenta, después de más de 20 años de Petro en la vida pública”, concluyó.