Mujeres del Pacto Histórico se pronuncian y piden investigar denuncias relacionadas con los ‘sexocontratos’ de Petro

Tras los mas recientes escándalos que salpican al expresidente Gustavo Petro por una supuesta red de contrataciones irregulares que, presuntamente, se habrían tranzado para pagar servicios sexuales; las congresistas del Pacto Histórico se pronunciaron y pidieron garantías para las mujeres denunciantes, respeto por la presunción de inocencia y una investigación independiente.

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También cuestionaron que se les exija responder políticamente por los señalamientos contra el expresidente.

En un comunicado público, las congresistas defendieron la necesidad de investigar las denuncias, garantizar la protección de las mujeres involucradas y respetar el debido proceso.

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Pacto Histórico Foto: Pacto Histórico

Las legisladoras aseguraron que ninguna denuncia debe ser descalificada por la vida privada de quien preside su partido y solicitaron a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección evaluar las condiciones de seguridad de las denunciantes y adoptar las medidas necesarias para garantizar que puedan acudir a las autoridades.

“En casos donde existen asimetrías de poder o subordinación entre las partes, este cuidado adquiere especial importancia y debe ser investigado como tal”, señalaron.

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María José Pizarro y Deicy Jiménez. Foto: Cambio

Sin embargo, también insistieron en que los señalamientos deben ser examinados por las instancias competentes y que el material divulgado hasta ahora no ha sido sometido a peritaje ni valorado judicialmente. Por eso, pidieron que la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusación, la Fiscalía y la Procuraduría actúen con independencia.

Uno de los apartados más contundentes del pronunciamiento apunta a la relación entre feminismo y militancia política. Las congresistas advirtieron que ninguna mujer ni organización feminista tiene que justificar o asumir responsabilidades por las actuaciones de los hombres a quienes se señala.

De izquierda a derecha: Juliana Guerrero, Deicy Jiménez y Gabriela Muñoz, jóvenes relacionadas con el expresidente Gustavo Petro, último en la imagen Foto: Fotos de sus respectivas cuentas de Instagram y de Ovidio González, de Presidencia de la República, respectivamente

“El feminismo no puede convertirse en un mecanismo para encubrir, justificar o minimizar conductas por afinidades ideológicas, partidistas o lealtades políticas”, afirmaron.

Además, reclamaron transparencia frente a los contratos mencionados y pidieron diferenciar los asuntos personales de aquellos relacionados con la gestión pública.

El expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez, la mujer que denunció que el exmandatario pedía sexo por contratos Foto: SEMANA

Finalmente, cuestionaron la atención mediática que ha recibido el caso y señalaron que esperan que la situación no desvíe el debate sobre asuntos como la reforma tributaria y la Ley de Sometimiento.