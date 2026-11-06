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Sin Luis Díaz, así queda el ranking de jugadores más valiosos en la convocatoria de Selección Colombia

Además del delantero del Bayern Múnich, tampoco están Richard Ríos ni Jhon Jáder Durán, quienes tienen un valor importante en el mercado.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

6 de noviembre de 2026 a las 4:36 p. m.
Ante la ausencia de Luis Díaz (izq.), hay un nuevo jugador en el top de más caros de la Selección Colombia.
Ante la ausencia de Luis Díaz (izq.), hay un nuevo jugador en el top de más caros de la Selección Colombia. Foto: Getty Images.

Numerosas reacciones se han dado a la última convocatoria oficial de la Selección Colombia, este viernes 6 de noviembre de 2026. El técnico Néstor Lorenzo llamó a 26 futbolistas para los amistosos contra Chile.

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Esta es la lista completa de los 26 convocados:

  1. Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
  2. Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)
  3. Devis Vásquez – AS Roma (ITA)
  4. Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)
  5. Juan Arizala – Udinese Calcio  (ITA)
  6. Daniel Arcila – Club León (MEX)
  7. Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)
  8. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  9. Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
  10. Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)
  11. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  12. Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
  13. Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)
  14. Juan Cabal – Juventus FC (ITA)
  15. Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
  16. Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)
  17. Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)
  18. Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C  (ENG) 
  19. Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  21. Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)
  22. Óscar Perea – Club América (MEX)
  23. Camilo Mena– Korona Kielce (POL)
  24. Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)
  25. Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)
  26. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)

Ranking de los jugadores más valiosos en esta convocatoria de Selección Colombia

Según el portal web Transfermarkt, este es el top 10 de los jugadores más valiosos en la lista de 26 convocados de la Selección Colombia:

  1. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR): 30 millones de euros
  2. Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA): 22 millones de euros
  3. Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG): 22 millones de euros
  4. Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE): 18 millones de euros
  5. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR): 16 millones de euros
  6. Jhon Arias – Palmeiras (BRA): 15 millones de euros
  7. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP): 14 millones de euros
  8. Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP): 9 millones de euros
  9. Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG): 8 millones de euros
  10. Juan Cabal – Juventus FC (ITA): 7 millones de euros
Luis Javier Suárez marcó el tercero de la victoria por 3-1 ante Costa Rica
Para esta convocatoria de Selección Colombia, Luis Javier Suárez es el jugador más valioso. Foto: Getty Images

En total, los 26 jugadores llamados por Lorenzo, a esta convocatoria, suman un valor total en la Selección Colombia de 211,65 millones de euros.

El valor de la Tricolor podría aumentar más, pues afuera quedó Luis Díaz por lesión. El guajiro, al servicio del Bayern Múnich, ostenta un precio aproximado en el mercado de 70 millones de euros.

Richard Ríos (25 millones de euros), quien también quedó fuera por lesión, y Jhon Jáder Durán (15 millones de euros), que no es llamado a la Selección desde mediados de 2025, también sumarían al valor.