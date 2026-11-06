Carlos Antonio Vélez opinó sobre la convocatoria de Colombia: habló de Durán y Carrascal

Néstor Lorenzo entregó este viernes su lista de convocados para el doblete de amistosos ante Chile. En total son 26 jugadores los que citó de cara a la concentración de la Selección Colombia, que iniciará la próxima semana en la ciudad de Cali.

Convocatoria de la Selección Colombia: estos son los ‘borrados’ en la lista de Néstor Lorenzo

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Entre las principales ausencias por lesión se encuentran Luis Díaz y Richard Ríos, aunque también faltaron otros nombres de proceso como Álvaro Montero, Kevin Castaño, Yerry Mina, Johan Mojica, Jorge Carrascal y Jhon Jáder Durán, entre otros.

Carlos Antonio Vélez reaccionó a la convocatoria en sus redes sociales y mencionó casos puntuales que le generaron ruido. “Hay bueno, regular y malo en la convocatoria”, opinó.

“Sin entrar en detalles, ¿vale la pena llamar a Vargas otra vez cuando Garcia y Rojas, entre otros, tendrían que ser vistos para el arco? Lo de Montero tiene lógica por la instancia que juega con su equipo, pero ¿y lo demás?“, preguntó.

Vélez considera que “hay caras nuevas sí, pero me nace una pregunta: ¿Carrascal renunció? Me pondré a escudriñar un poco más este fin de semana para darle el valor que merece a esta convocatoria. A la carrera no es bueno juzgar".

Jhon Jáder Durán sigue borrado

El periodista y comentarista deportivo también hizo énfasis sobre el caso de Jhon Jáder Durán, quien venía teniendo actuaciones positivas con Benfica en la Europa League y nuevamente se quedó por fuera de la Selección Colombia.

“A mano alzada se nota que el golpe de Jhon Durán fue más duro de lo que creímos”, comentó Carlos Antonio.

En su comentario se refiere a las declaraciones de Alberto Suárez, extécnico de Envigado, quien hace poco reveló tras una conversación privada que Durán si habría golpeado involuntariamente a Lorenzo durante el partido de eliminatorias de Colombia vs. Perú en Barranquilla.

Oficial: convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Chile en noviembre

Paradójicamente, ese fue el último partido de Jhon Jáder con la Tricolor. Desde entonces está totalmente desaparecido de las convocatorias y ni siquiera con el repunte de su nivel en Benfica le alcanzó para convencer al cuerpo técnico.

Los delanteros elegidos por Lorenzo para este doblete contra Chile son Luis Javier Suárez, el habitual titular, acompañado por Camilo Durán y Daniel Mosquera.

Jhon Jáder Durán, atacante del Benfica de Portugal. Foto: Getty Images

Esta es la convocatoria de la Selección Colombia