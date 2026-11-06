Definido el nuevo capitán de Portugal tras el retiro de Cristiano: “La lógica se mantiene”

Ante la renuncia de Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal tuvo que elegir un nuevo capitán para los próximos partidos de Nations League. El técnico Jorge Jesus anunció que ese honor quedará en manos de Bernardo Silva, volante del Real Madrid.

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La razón es la misma por la que Cristiano venía luciendo la cinta en los últimos años. “El capitán se determina por el número de partidos disputados. La lógica se mantiene: el jugador con más internacionalidades después de Cristiano Ronaldo es Bernardo Silva”, apuntó el DT.

Cuando Bernardo no esté disponible por alguna razón, el listado de capitanes continúa de la siguiente manera: Ruben Días, João Cancelo, Rúben Neves y Bruno Fernandes respectivamente.

Jorge Jesus considera que esa es la manera más democrática para elegir al capitán y seguir con el legado que dejó Cristiano, quien anunció su retiro de la selección en un video publicado el jueves.

Bernardo Silva, nuevo capitán de la selección de Portugal. Foto: DPPI via AFP

Jorge Jesus habla sobre Cristiano

Más allá que la cinta pase a otras manos, Portugal tendrá la difícil tarea de empezar su nueva era sin Cristiano Ronaldo y cautivar la atención de los millones de hinchas que solo veían sus partidos por el astro de Madeira.

Jorge Jesus es el principal señalado por esta decisión que llegó un mes después de aquel escándalo por la suplencia de CR7 ante Noruega en Oslo.

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“Por supuesto que pensaba que regresaría. Por supuesto que pensaba convocarlo, por supuesto que pensaba hablar con él. Pero debo respetar su decisión”, expresó este viernes en rueda de prensa. “Él consideró que era el mejor momento para irse. Debo respetar eso, sin ignorar nunca lo que ha sido para Portugal, lo que aún representa para Portugal y el símbolo que es para los jóvenes jugadores que comienzan su carrera”.

El estratega portugués hizo un análisis de sus decisiones. “Tal vez me precipité, pero no fue por mi culpa. Era algo que él tenía en mente: más convocatorias, menos convocatorias. También hablamos de ello varias veces. Y sí iba a suceder... Pero no, no me siento culpable por nada de su marcha”, dijo.

Cristiano Ronaldo cuando aún se mantenía en la Selección Colombia Foto: Getty Images

Convocatoria de Portugal para la fecha FIFA de noviembre

Sin Cristiano Ronaldo entre las posibilidades, Jorge Jesus escogió 28 jugadores con los que disputará los partidos de noviembre ante Gales y Dinamarca.

Esta es la lista oficial: