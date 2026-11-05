Selección de Portugal le respondió a Cristiano: anunció que “se niega” a dejarlo retirarse sin un homenaje

Cristiano Ronaldo, capitán y máximo goleador de Portugal, anunció su retiro de la selección nacional después de 23 años. La noticia le ha caído como un balde de agua fría a la federación portuguesa (FPF), que esperaba contar con él para los partidos de noviembre por la UEFA Nations League.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal: leyó su carta de despedida

“No fue una decisión fácil”, dijo el astro de 41 años en un mensaje en Instagram dirigido “a los portugueses”, donde confirmó que llegó el momento de entregar “para el futuro” la camiseta con la que ganó la Eurocopa de 2016.

“Hoy mi viaje con la selección nacional llega a su fin”, añadió en un video el aclamado futbolista que se retira con 234 partidos y 146 goles en la selección portuguesa desde 2003.

Comunicado oficial de la FPF

Justo después del anuncio que revolucionó las redes sociales, la selección de Portugal se pronunció y aseguró que no permitirá su retiro en estas condiciones.

“Cristiano Ronaldo ha enaltecido el nombre de Portugal y ha inspirado a generaciones de jóvenes que sueñan con seguir sus pasos, siendo, para muchos de nosotros, el mejor jugador de todos los tiempos. Por lo tanto, la Federación Portuguesa de Fútbol se niega a permitir que esta despedida tenga lugar sin el debido homenaje”, expresó.

El combinado luso afirmó que “es nuestro firme e inmenso deseo organizar, planificar, participar y colaborar activamente en lo que siempre será un merecido homenaje a la inmensa trayectoria de Cristiano Ronaldo, en el que los aficionados y el país puedan aplaudir y celebrar, una vez más, al jugador que tanto nos ha dado”.

Cristiano no solo es el máximo goleador de Portugal, sino que los comandó al título más importante de su historia: la Euro-2016. Además, también dejó dos trofeos de Nations League conseguidos en 2019 y 2025.

Fiscalía de España tomaría crucial decisión con Jesús Owono por muerte de Jesús de Miguel: expediente es clave

“Con un sentimiento de profunda gratitud e inmensa admiración, la Federación Portuguesa de Fútbol elogia y agradece públicamente a Cristiano Ronaldo por su extraordinaria trayectoria al servicio de nuestro país. Más que un atleta excepcional, nuestro capitán fue un líder inspirador, un ejemplo de dedicación y el máximo símbolo del espíritu de nuestra Selección Nacional”, agregó el comunicado.

Cristiano Ronaldo, capitán y máximo referente de Portugal Foto: AFP

Su retiro queda empañado por el escándalo con Jorge Jesus el 27 de septiembre en Oslo: el DT lo dejó en el banquillo y sin minutos en el partido de visitante contra Noruega, a pesar de haber calentado en banda más de media hora.

Antes del siguiente encuentro ante Dinamarca, el seleccionador informó que Cristiano no sería titular y el jugador abandonó la concentración.

Tras disculparse días después, CR7 recibió una sanción simbólica de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros (286 dólares).