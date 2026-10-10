Portugal sanciona a Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración: decisión es oficial

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) tomó la primera decisión en contra de Cristiano Ronaldo después de que abandonara la concentración en medio de la polémica que tuvo con el entrenador Jorge Jesús.

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El Consejo Disciplinario de la institución confirmó que se abrió un expediente disciplinario en contra del número 7 y, además, ordenó que el asunto se tramite con urgencia.

Mientras que se analiza el caso y hay un veredicto final, el máximo goleador de la selección quedó suspendido de manera provisional, según un comunicado emitido por la Federación en la mañana de este sábado, 10 de octubre.

“El 9 de octubre de 2026, la Sección No Profesional inició un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro con el objetivo de determinar la posible relevancia disciplinaria de los hechos denunciados el 7 de octubre de 2026″, indicó.

En el texto se agrega: “Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estaba sujeto hasta la fecha de inicio del procedimiento, se determinó una suspensión preventiva no automática del jugador y se le otorgó carácter de urgencia”.

Por último, se precisa que el expediente fue remitido al Comité de Instrucción Disciplinaria de la FPF y se excluyó su publicación hasta que finalice la investigación.

La decisión se conoce poco después de que el propio Ronaldo contara qué fue lo que pasó y por qué se fue de la concentración en plena fecha Fifa. Según dijo, se sintió traicionado por lo menos en dos oportunidades por el entrenador.

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En un comunicado, el delantero aseguró que habían pactado ciertas cosas con el técnico, incluyendo una explicación pública sobre por qué lo puso a calentar y después no lo metió en el partido contra Noruega.

Sin embargo, Jorge Jesús supuestamente incumplió esto y, por lo mismo, el luso se fue de la selección y regresó a Arabia Saudí para ponerse a las órdenes de Al-Nassr.

Por el momento, resta esperar para conocer cuál será la decisión definitiva de la Federación Portuguesa y si se le impone una dura sanción al futbolista.