Nuevo comunicado oficial de Cristiano Ronaldo: reveló el documento que Jorge Jesus incumplió

Cristiano Ronaldo entregó un nuevo comunicado oficial sobre su situación en la selección de Portugal. El jugador de 41 años explicó por qué está molesto con Jorge Jesús. Habló sobre la reunión privada que tuvieron y mostró el documento de ocho puntos que el entrenador incumplió en la rueda de prensa.

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Todo se desencadenó desde el partido contra Noruega en Oslo. Ese día, Cristiano Ronaldo fue suplente y, tras el pitazo final, se fue al camerino sin despedirse de la hinchada que los acompañó a miles de kilómetros de distancia.

“Al final del partido solo quería que todo terminara con la victoria y estar solo. No fui a saludar a los aficionados. Fue un error del que soy el único responsable y que no debió ocurrir”, reconoció el jugador.

Internamente se discutió el tema de su suplencia ante Noruega. “48 horas después tuvimos una conversación —el entrenador, Simão Coutinho y yo—, ya que él había sido quien había acompañado nuestras conversaciones en agosto. Fue un momento profundo y muy sincero, sin ningún tipo de filtro”, dijo.

Jorge Jesus, técnico de Portugal, junto a varios jugadores de la plantilla Foto: NurPhoto via AFP

El documento de la discordia

Cristiano y Jorge Jesus aclararon sus diferencias frente al presidente de la Federación Portuguesa. Luego de aquella conversación llegaron a un acuerdo para que el DT se disculpara en rueda de prensa y cerrara el asunto con un punto final.

“Se elaboró un breve documento que yo mismo validé y que, con mi conocimiento, fue entregado al entrenador, tal como él había solicitado”, relató el astro portugués. “Lo que ocurrió en la rueda de prensa es conocido: su postura no tuvo nada que ver con nuestra reunión. Escuché expresiones y una agresividad que no creo haber merecido, una actitud de ‘quiero, puedo y mando’ que nunca me mostró, ni remotamente, en privado el día anterior”.

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Estos fueron los ocho puntos de ese documento:

Yo mismo, y nadie más, le propuse a Cristiano un plan para él durante esta temporada deportiva con la selección nacional. Fue una conversación larga y muy buena. Sé cuánto vive y ama a la selección nacional y el peso que tiene en el mundo, y aún más el peso y la influencia positiva que ha tenido en la selección durante 24 años consecutivos. Cristiano aceptó el plan que le propuse. Nunca cuestionó mis decisiones. Fue ejemplar, leal y profesional. El partido en Noruega no formaba parte del plan que había diseñado para él. Sin embargo, sentí que había conseguido recuperarse físicamente del primer partido y le advertí que podía tener que utilizarlo. Cristiano estuvo de acuerdo. Cometí un error al hacer que alguien de la talla de Pelé o Maradona saliera a calentar y luego no hacerlo entrar en el partido. Si fuera hoy, no lo haría. Para cerrar el tema: quiero a Cristiano en la selección. De hecho, no lo quiero un poco, lo quiero mucho. Afortunadamente, él también cree en mí. Creyó en mí en Al-Nassr y también lo hace aquí. Sobre no saludar a los aficionados. Ya hemos hablado de eso. Alguien que ha disputado más de 230 partidos con la selección nacional no recibe lecciones mías sobre el amor por Portugal. Fue un momento de frustración que no borra nada. Es el jugador que más autógrafos firma, más selfies se toma y más cariño muestra a los aficionados. No inventemos problemas donde no existen. Cuando no estamos felices, reaccionamos. Eso fue todo.

Cristiano no se retira

Cristiano Ronaldo agregó que nunca ha interferido “en ninguna decisión técnica o táctica de ningún entrenador o director de la selección nacional en casi 25 años de carrera”.

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El astro hizo autocrítica por haber abandonado la concentración. “La consecuencia de este acto mío debe ser evaluada y castigada por la Federación Portuguesa de Fútbol. Entiendo que el castigo no debe tener factores atenuantes. No soy cualquier jugador; soy el capitán del equipo, y eso constituye un factor agravante”, apuntó CR7.

La principal conclusión de este comunicado es que Cristiano seguirá disponible para la selección. “Si estoy físicamente bien, jugando en mi club, con goles, espero, tras cumplir la sanción que pueda aplicarse, estar disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar por nuestra selección nacional”, sentenció.