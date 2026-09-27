En la segunda jornada del Grupo A4 de la Liga de Naciones de la UEFA, la selección de Portugal se impuso por 2-1 ante su similar de Noruega este domingo 27 de septiembre en el estadio Ullevaal de Oslo.

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El conjunto portugués consiguió la victoria sin contar con minutos en cancha de Cristiano Ronaldo, manteniéndose invicto bajo la dirección técnica del entrenador Jorge Jesus.

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Con este resultado, el equipo luso asumió el liderato en solitario de su zona con seis puntos de seis posibles, escoltado por Noruega y Dinamarca con tres unidades cada uno, mientras que Gales cierra la tabla sin sumar puntos.

El marcador se abrió sobre el minuto 22 del primer tiempo a favor de la escuadra visitante. El atacante João Félix convirtió el 1-0 parcial para la Seleção, estableciendo el dominio territorial del cuadro luso durante el tramo inicial del compromiso disputado en la capital noruega.

Definición en la etapa complementaria y nóminas oficiales

Para el inicio de la segunda parte, la selección de Noruega alcanzó la paridad en el minuto 50 por intermedio de su capitán Erling Haaland, quien registró su gol número 65 en 57 compromisos internacionales con el combinado patrio.

¡EL ANDROIDE, SIEMPRE AL RESCATE! Haaland recibió libre tras el rebote de Diogo Costa y marcó el 1-1 de Noruega ante Portugal.



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Sin embargo, la reacción del equipo visitante fue inmediata, alcanzando el 2-1 definitivo al minuto 54 a través del delantero Gonçalo Ramos, ventaja que fue custodiada por las intervenciones defensivas de la zaga y las intervenciones del guardameta Diogo Costa en la recta final.

Las formaciones iniciales y sustituciones de ambos seleccionados se estructuraron de la siguiente manera:

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson (Leo Skiri Østigård 66′), Kristoffer Ajer, Torbjørn Lysaker Heggem, Fredrik Aursnes; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg (Oscar Bobb 72′); Andreas Schjelderup, Erling Haaland y Antonio Nusa (Jørgen Strand Larsen 81′). DT: Ståle Solbakken.

Ørjan Nyland; Julian Ryerson (Leo Skiri Østigård 66′), Kristoffer Ajer, Torbjørn Lysaker Heggem, Fredrik Aursnes; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg (Oscar Bobb 72′); Andreas Schjelderup, Erling Haaland y Antonio Nusa (Jørgen Strand Larsen 81′). Ståle Solbakken. Portugal: Diogo Costa; Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, João Cancelo; Pedro Neto (Bernardo Silva 87′), João Palhinha (Rúben Neves 81′), Francisco Conceição (Rafael Leão 57′); João Félix, Gonçalo Ramos (Francisco Trincão 81′) y João Pedro (Vítor Ferreira 57′). DT: Jorge Jesus.

Ambos seleccionados volverán a enfrentarse el próximo domingo en el Estadio do Dragão de Oporto, cuando Portugal reciba a Noruega en la apertura de las fechas de vuelta de la fase de grupos.

*Realizado con información de AFP*