Se movió el ranking FIFA: así quedó la Selección Colombia tras su empate frente a México

Gilberto Mora decretó el empate de la Selección Colombia frente a México en su primer amitoso de preparación haci el Mundial 2030. Dicho resultado tuvo consecuencias en el ranking FIFA, donde la Tricolor marcha en la casilla número 11.

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Tanto Colombia como México tuvieron una reducción de 0.14 puntos, balance que no influyó directamente en las posiciones de la clasificación mundial pero sí marca una tendencia para el resto de los amistosos que se disputarán en los próximos días.

Dentro del ‘Top 10′, por ejemplo, hubo modificaciones. Marruecos escaló a la quinta posición del ranking gracias a su victoria frente a Gabón (2-0) en las eliminatorias a la Copa Africana de Naciones.

El gran damnificado por este movimiento fue la selección de Brasil, que cayó al sexto puesto de la clasificación luego de su empate sorpresivo frente a Australia con gol agónico de Rayan y asistencia de Raphinha.

Ranking FIFA tras el empate de Colombia vs. México en Baltimore Foto: FIFA.com

España, que le ganó a Inglaterra en la Nations League, sigue siendo líder sólido de la clasificación mundial de selecciones, seguida por Argentina y Francia.

Dicha posición esta asegurada por varias semanas, gracias a los puntos sumados por ser campeón del mundo en Estados Unidos. Ahora la ventaja de la ‘roja’ es de 30 unidades, algo que no se va romper ni con una victoria de la albiceleste frente a Bolivia el próximo miércoles.

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Colombia empezó la nueva era

La Selección Colombia empezó la nueva era con un empate agridulce ante México. Luis Javier Suárez había puesto en ventaja a la Tricolor en el primer tiempo; sin embargo, Gilberto Mora decretó el empate en el segundo tiempo y sentenció el 1-1 definitivo.

“En el primer tiempo, México nos superó, llegábamos tarde a las presiones. Ya en el segundo tiempo, emparejamos. Ahora, conforme con la entrega. Los jugadores dieron lo mejor, más que fue un partido intenso. Cometimos muchos errores, pero son corregibles. El debut de los chicos que entraron estuvo bien y hay futuro”, dijo Néstor Lorenzo en rueda de prensa.

Colombia dispuso de su alineación más cercana a lo que fue el Mundial 2026. Las variantes fueron Carlos Andrés Gómez por la banda derecha y Álvaro Angulo como reemplazo de Johan Mojica en la posición de layeral izquierdo.

En el primer tiempo lograron neutralizar los ataques de México, pero en la segunda mitad fue imposible evitar el tanto del empate. “Ya sabemos la calidad de Gilberto, intentaremos cuidarlo, protegerlo, desarrollarlo. Es un joven, y entre todos vamos a hacer todo lo posible para que se siga teniendo actuaciones como esta”, dijo Rafa Márquez, DT de México.

El próximo partido de la Selección Colombia será este viernes, 2 de octubre, enfrentando a Paraguay en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey a las 7:00 p. m. (hora de Colombia).