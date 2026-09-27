Comunicado oficial de Once Caldas sobre Hernán Darío Herrera: anunciaron su reemplazo

Once Caldas se quedó sin técnico luego de la derrota frente a Atlético Bucaramanga por la fecha 12 de la Liga BetPlay. El conjunto blanco anunció la salida de Hernán Darío Herrera y el interinato de Carlos ‘Panelo’ Valencia como nuevo DT.

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“Once Caldas S.A. informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública que, el día de hoy entre el club y el director técnico Hernán Darío Herrera, hemos llegado a un acuerdo para dar por terminada su labor en la institución”, apunta el comunicado oficial.

El ‘Arriero’ Herrera estuvo tres años al frente del conjunto manizaleño y entre sus principales logros estuvo el regreso a los cuadrangulares semifinales después de una ausencia prolongada de Once Caldas en la pelea por el título.

Aunque en este campeonato todavía tienen opciones matemáticas de clasificar, la afición se cansó y pidió la salida de entrenador luego de caer en condición de local frente a Atlético Bucaramanga el pasado viernes.

“No nos queda más que expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento al Profe “Arriero”. Gracias por su entrega incondicional, por defender nuestros colores con pasión en cada partido y por haber dejado el corazón en la cancha y en el banquillo junto a este equipo. Su huella, profesionalismo y calidad humana se quedan para siempre en la familia del Blanco Blanco”, agregó el pronunciamiento de Once Caldas.

Panelo Valencia dirigirá como interino

Mientras realizan la búsqueda de un nuevo timonel para lo que resta del campeonato, Once Caldas anunció el reemplazo de Hernán Darío Herrera de cara al partido de este jueves frente Inter de Bogotá.

“A partir de este momento y de manera interina, el profesor Carlos “Panelo” Valencia, asumirá el liderazgo y dirección técnica del plantel profesional", apuntó Once Caldas.

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La idea es que Valencia dirija los próximos entrenamientos y mantenga la armonía dentro del grupo tras una decisión que los tomó por sorpresa. Herrera presentó su renuncia en la mañana del sábado y, tras una reunión con los directivos, se determinó que no continuaba en el cargo.

Horas antes, el plantel profesional había asumido la responsalibilidad de la derrota contra Bucaramanga. “Somos un equipo profesional, todos somos hombrecitos, por eso tuvimos la idea de darles la cara a todos. La posibilidad, claro, matemáticamente está (de clasificar al Grupo de los Ocho), pero aquí la responsabilidad la tenemos nosotros, los jugadores. Creo que, independiente, el profe nos da todo; durante la semana trabajamos”, declaró Dayro Moreno.

Once Caldas durante los actos protocolarios en el partido frente a Deportes Tolima Foto: Colprensa

Las palabras del capitán no fueron suficientes para aliviar las críticas de la hinchada, que incluso se manifestó con cánticos a las afueras del Palogrande pidiendo la salida del DT y medidas contundentes por parte de los dueños.

Finalmente, Hernán Darío Herrera dio un paso al costado y presentó su renuncia cortando el proceso de tres años al frente del conjunto manizaleño.