Dayro Moreno dio fuertes declaraciones tras la derrota frente a Bucaramanga: “Todos somos hombrecitos”

El Once Caldas de Manizales completó dos derrotas consecutivas y sumó su cuarto tropiezo en los últimos cinco compromisos al caer 3-1 ante el Atlético Bucaramanga en el estadio Palogrande.

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La racha negativa ratifica la irregularidad del blanco, blanco en el torneo local, donde se ubica en la décima casilla de la tabla de posiciones con 12 puntos acumulados en 11 partidos disputados bajo las órdenes del director técnico Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera.

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Ante los cuestionamientos del entorno deportivo y la afición manizaleña por los resultados recientes, el capitán y máximo goleador histórico del club, Dayro Moreno, compareció en la rueda de prensa posterior al partido acompañado por un grupo de jugadores del plantel profesional para asumir la responsabilidad de la situación actual y respaldar el trabajo del cuerpo técnico.

Respaldo al cuerpo técnico y evaluación interna

Durante la conferencia, Moreno desligó al entrenador de los errores cometidos en el terreno de juego y enfatizó que la preparación del día a día ha sido la adecuada por parte del cuerpo técnico.

“Somos un equipo profesional, todos somos hombrecitos, por eso tuvimos la idea de darle la cara a todos. La posibilidad, claro, matemáticamente está (de clasificar al Grupo de los Ocho), pero aquí la responsabilidad la tenemos nosotros, los jugadores. Creo que, independiente, el profe nos da todo; durante la semana trabajamos”, comentó el goleador.

El atacante analizó el desarrollo del compromiso frente al conjunto santandereano, señalando la ineficacia en las áreas y el impacto del inicio del juego en el marcador.

“Hoy la verdad, es un partido muy raro porque, como dijo el profe, los primeros minutos nunca nos han hecho dos goles. Y hoy nos los hicieron (...) Tuvimos la pelota como siempre lo hemos hecho, pero creo que el fútbol a veces es de suerte, de energía”, declaró el delantero.

“Ya no es más de hablar, sino de actuar”

El referente del Once Caldas insistió en la necesidad de corregir las falencias dentro del vestuario para afrontar el tramo final del campeonato, señalando que el margen de error para clasificar a las fases finales se ha reducido.

“Creo que seguir trabajando, pienso que ya no es más de hablar, sino ya actuar. No nos queda otra, por eso vinimos todos a dar la cara”, aseveró Moreno ante los medios de comunicación.

Para finalizar, el atacante reiteró que el grupo de deportistas realizará una autocrítica a puerta cerrada para revertir la racha de resultados: “De aquí en adelante nosotros tenemos que ya, como se dice, ponernos serios dentro de la cancha”.

“Eso lo evaluaremos nosotros, los jugadores, porque somos personas grandes, somos profesionales. Y eso tenemos que evaluarlo nosotros en el camerino, qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros”, puntualizó.