GP de Azerbaiyán: posiciones de la Fórmula 1 tras el error de Colapinto y la sorpresa de Red Bull

George Russell (Mercedes) conquistó el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, mientras que Red Bull metió a sus dos pilotos en el podio. Andrea Kimi Antonelli sigue siendo el líder de la clasificación mundial, a pesar de ver la bandera a cuadros en la quinta posición.

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En un atípico día de carrera, adelantado del domingo al sábado por la celebración del Día de la Victoria en Azerbaiyán, Russell celebró el octavo triunfo de su carrera en la Fórmula 1, tercero de esta temporada y primero desde Austria.

El piloto británico superó en un final de ‘foto finish’, por solo una décima de diferencia, al neerlandés Max Verstappen. El tercer cajón quedó en manos de Isack Hadjar, compañero de Max en Red Bull.

Andrea Kimi Antonelli quedó quinto en el GP de Azerbaiyán y se mantiene en la primera posición de la tabla, aunque cedió terreno con su compañero de filas en Mercedes. Lewis Hamilton (Ferrari) ocupa la tercera casilla de la clasificación, aun cuando tuvo un mal día en Bakú y apenas logró llegar sexto después de 51 vueltas al circuito.

“Es increíble volver a subir al escalón más alto del podio. Quiero dar las gracias a mi equipo, que siguió creyendo en mí en los momentos difíciles. El fin de semana ha sido realmente fantástico. Desde el regreso de la pausa veraniega, me siento mucho mejor, me he vuelto a encontrar”, apuntó Russell.

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Colapinto chocó a Gasly y Norris

Además de la victoria de George Russell, el otro evento importante del día fue el choque entre Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly.

Justo cuando estaban peleando por las primeras posiciones, el argentino salió por la izquierda y, en su intento por ganar la cuerda, terminó golpeando por un costado al francés. Ambos resultaron fuera del circuito y tuvieron que retirarse para la desdicha de Alpine.

En ese mismo incidente también salió afectado el vigente campeón de la Fórmula 1, Lando Norris (McLaren), otro de los pilotos que no sumaron puntos en Bakú. Fernando Alonso y Lance Stroll tampoco vieron la bandera a cuadros.

Clasificación de la Fórmula 1 tras el GP de Azerbaiyán