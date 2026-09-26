Lo que no se sabía del fichaje de James Rodríguez en Atlético Nacional: directivo de club europeo dio detalles

Atlético Nacional disfruta de los servicios de James Rodríguez. Se trata de uno de los mejores fichajes en la historia del FPC, y engrosa la lista de estrellas que juegan en la Liga BetPlay 2026-ll.

Inesperada escena entre James Rodríguez y Wilmar Roldán causó revuelo: pasó en Nacional vs. Millonarios

La promesa que le hizo Lucas González a James Rodríguez tras la suplencia ante Millonarios: le puso una condición

Sin embargo, parece que el destino de James Rodríguez, en principio, no era Atlético Nacional. Todo apunta a que el volante ya le había dado luz verde a su llegada a otro equipo, pero la oferta del verde de Antioquia le hizo cambiar de parecer.

Mario Aiello, director deportivo del U.S. Avellino de la segunda división italiana, habló con la prensa de su país y allí lo contó todo: James Rodríguez había dado luz verde al cuadro de Italia.

“James Rodríguez había dado luz verde al U.S. Avellino”

“La operación comenzó a mediados de agosto. Vimos la disponibilidad para cerrar el trámite. El chico prefería encontrar una liga de primera división, tal vez en Europa o en Sudamérica. Luego, además, nuestro delantero se lesionó, por lo que nos centramos en la operación Cheddira”, arrancó afirmando Mario Aiello en Radio Napoli.

Y añadió: “Después me reuní de nuevo en Milán con los agentes del colombiano, que había dado luz verde al traspaso. El club estaba dispuesto. Pero al final intervino el Atlético Nacional de Medellín y prefirió quedarse allí en Colombia. Estamos contentos de haber demostrado que estamos al tanto también para este tipo de operaciones”.

Aiello, DS Avellino a @radionapoli_: “James Rodriguez? L'operazione è iniziata a metà agosto. Vedemmo la disponibilità nel portare a casa l'affare. Il ragazzo preferiva trovare un campionato di prima divisione, magari in Europa o in Sud America. Poi si è fatto anche male il… pic.twitter.com/2dYA5efTmy — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) September 23, 2026

No es nuevo lo de James Rodríguez con U.S. Avellino. Sonó bastante, tanto en la prensa italiana como en Colombia, y parecía que lo del volante ya estaba hecho en Europa, o al menos muy cerca de concretarse.

La versión ya queda atrás, James Rodríguez está bajo las órdenes de Lucas González, en Atlético Nacional, y espera ser protagonista con el verde de Antioquia en la búsqueda por la estrella de navidad.

Lucas González y su importancia en el fichaje de James Rodríguez con Nacional

Cada vez que pasan las semanas, se va conociendo más sobre lo que hubo detrás del fichaje de James en Nacional. Un detalle es la importancia de Lucas González en la operación.

Rodríguez y González se conocen desde que James era jugador del Rayo Vallecano. Coincidieron en España, hablaron y desde ahí no perdieron el contacto.

Fue tanto así, que hasta Lucas reveló, en La Tertulia Verdolaga, que lo quiso para su etapa en Deportes Tolima: “Soñé con tenerlo conmigo en Deportes Tolima, para la campaña que hacíamos en Copa Libertadores (2026)”.

James con Atlético Nacional Foto: Atlético Nacional

Y añadió: “Cuando pensábamos que faltaban seis meses para que fuese el Mundial, pensando en que él pudiese estar en un buen lugar y llegar en las mejores condiciones al que sería su último mundial”.