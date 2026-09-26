Luis Díaz habló de Néstor Lorenzo: dijo lo que piensa de su continuidad en Colombia

La Selección Colombia tendrá en esta fecha Fifa sus primeras pruebas de lo que será la era post James Rodríguez, quien durante muchos años fue la gran figura del combinado patrio.

Presidente del Bayern Múnich, certero con Luis Díaz en plena crisis de gol: “Si sucede lo mismo”

El timón todavía lo tendrá Néstor Lorenzo, en quien los dirigentes siguen creyendo para intentar llevar a la Tricolor a conseguir algún título, pese a que muchos quedaron con un sinsabor tras lo que fue el Mundial 2026.

Luis Díaz habló de lo que significa para ellos la continuidad del argentino y se sinceró sobre lo que piensa de esta decisión. En diálogo con ESPN, el guajiro aseguró que es algo acertado.

“El profe hizo un proceso muy bueno y muy lindo, logró cosas o hizo méritos para que le den una nueva oportunidad”, expresó.

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich y la Selección Colombia de Mayores Foto: Getty Images

El jugador del Bayern Múnich, que no estará en estos tres partidos con la selección, también afirmó que esperaban tener una Copa del Mundo diferente, pero confía en que en el futuro las cosas pueden ser completamente distintas.

“No fue el Mundial que queríamos pero podemos mejorar, en los próximos años ir más adelante, tenemos un gran cuerpo técnico y deberíamos en los próximos años hacer mejores papeles”, manifestó.

Lucho también se refirió a lo que será la era post James Rodríguez, quien hace unos días confirmó que no volverá a vestir la camiseta amarilla, por lo que ahora el liderazgo deberá recaer sobre otros nombres.

Socio de Luis Díaz en el Bayern Múnich impone un nuevo récord que retumba en el mundo: se acerca al Balón de Oro

Díaz recordó la forma en la que la hinchada colombiana siempre los ha apoyado, más allá de las críticas que han recibido en ciertos momentos. “No podemos tener dudas de que nos han apoyado constantemente en cada competición que hemos tenido a lo largo de estos años”, dijo.

“Ha sido increíble, la gente tenía un amor por el futbol en Colombia que enamora y te motiva a querer regalarles algo, merecen tener algún título para quedar en la historia, agradecerles por el apoyo, que sigan creyendo y sigan apoyándonos de esa manera”, agregó.

Por otra parte, el delantero también habló de lo que está siendo su paso por el Bayern Múnich, club al que se ha adaptado rápidamente. Según dijo, esto lo logra gracias a que sus compañeros y su entrenador siempre lo han hecho sentir como si llevara toda la vida en la institución alemana.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Por lo mismo, apuntó que el Bayern hoy en día lo ve como un capítulo muy “especial” de su carrera y confesó que está siendo muy feliz allí. “Cuando el grupo funciona, lo individual funciona también”, comentó.

Ahora, la atención está en la nueva temporada y en lograr conseguir títulos. “Ya lo pasado es pasado, hicimos una gran temporada, pero si tú no ratificas este año lo mismo o aún mejor, creo que quedará en el olvido y no haremos nada”, complementó.