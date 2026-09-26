“Somos familia”, Juana Acosta y Manolo Cardona conversan en SEMANA sobre la amistad que cultivan desde los 14 años"

La amistad de Juana Acosta y Manolo Cardona comenzó mucho antes de que ambos compartieran créditos, personajes y escenas. Tenían 14 años cuando se conocieron y, desde entonces, han conseguido conservar un vínculo que hoy describen como familiar. Esa historia personal adquiere una dimensión particular al encontrarse con Bárbara y Danger, los protagonistas que interpretan en Medusa y que regresan para una segunda temporada en la que el amor, el poder, la violencia y los secretos vuelven a ponerlos a prueba.

Medusa estrenará su segunda temporada el 30 de septiembre de 2026, con 12 episodios dirigidos por Felipe Cano y Liliana Bocanegra, escritos por Said Chamie y Claudia Sánchez. La historia fue filmada en Bogotá, Barranquilla y Santa Marta, y vuelve a tener a Acosta y Cardona al frente de un universo familiar atravesado por disputas, peligros y relaciones difíciles de sostener.

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Juana Acosta y Manolo Cardona conversaron con SEMANA sobre el desarrollo de sus personajes en Medusa en Netflix. Foto: Pablo Arellano / Netflix

La primera temporada consiguió llegar al número uno del top 10 global de Netflix con 6,8 millones de visualizaciones. Además, entró al top 10 de series de habla no inglesa en 65 países y ocupó el primer lugar en 15 de ellos. Ese recorrido internacional antecede ahora el regreso de una historia que dejó abiertas varias preguntas alrededor de Bárbara y de la familia Hidalgo.

Juana frente a su propia oscuridad

La Bárbara de la segunda temporada no es la misma mujer que apareció al comienzo de la historia. Después del accidente y de la pérdida de memoria que marcó la primera entrega, el personaje había intentado reconstruirse a partir de una nueva identidad. El problema es que el pasado no desaparece simplemente porque se quiera olvidar.

“Todos los seres humanos tenemos un lado oscuro y siempre intentamos o taparlo o no mirarlo, y hay algo en la evolución de ella que acaba abrazándolo. Y eso tiene que ver mucho conmigo también y tiene que ver con mi momento”, asegura Acosta en conversación con SEMANA.

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Juana Acosta y Manolo Cardona conversaron con SEMANA sobre el desarrollo de sus personajes en Medusa en Netflix. Foto: Pablo Arellano / Netflix

La actriz encuentra en ese proceso una conexión con una reflexión personal y explica que actualmente trabaja en terapia precisamente sobre la manera de reconocer esa parte menos luminosa de sí misma. La experiencia de Bárbara –por eso no se queda exclusivamente en la construcción dramática del personaje– también le ha permitido explorar una pregunta que considera profundamente humana, la de aceptar que las personas están compuestas por contradicciones.

Bárbara empieza así a encontrarse con una mujer que no quiere ser, pero que también forma parte de su historia. La diferencia respecto de la primera temporada está en que ahora no solo recuerda o sueña con esa versión anterior de sí misma, sino que esa personalidad comienza a irrumpir en su presente y a modificar la manera en que enfrenta los acontecimientos. “Es como si la Bárbara de antes, sin que ella quiera, aparezca constantemente”, señala Acosta.

Juana Acosta y Manolo Cardona conversaron con SEMANA sobre el desarrollo de sus personajes en Medusa en Netflix. Foto: Pablo Arellano / Netflix

La segunda temporada plantea precisamente ese tránsito: una mujer que debe tomar las riendas del conglomerado familiar mientras intenta proteger su vida y su relación con Danger. En ese escenario, la determinación se convierte en la característica que Acosta dice haberse llevado de Bárbara a su propia vida.

Manolo y las concesiones del amor

Juana Acosta y Manolo Cardona conversaron con SEMANA sobre el desarrollo de sus personajes en Medusa en Netflix. Foto: Pablo Arellano / Netflix

Si Bárbara se enfrenta a su propia oscuridad, Danger debe enfrentarse a otro tipo de contradicción. El personaje comenzó desde un lugar distinto al de la familia Hidalgo. Es investigador, detective y policía, y en la nueva temporada ya no observa ese universo desde afuera: forma parte de él.

El vínculo con Bárbara lo obliga a ingresar en un mundo que no necesariamente coincide con su manera de entender las cosas. Incluso aquello que puede parecer anecdótico, como tener que vestirse de una determinada manera para integrarse a las dinámicas de la familia, funciona como una expresión de un cambio mayor: Danger está haciendo concesiones para permanecer junto a la mujer que ama.

Manolo Cardona encuentra en esa situación un reflejo de algo que también ocurre fuera de la ficción. Para él, las relaciones implican acompañar al otro incluso cuando determinadas situaciones no hacen parte de los propios gustos o costumbres. “Muchas veces en la vida misma hay que hacer concesiones de todo tipo; en cosas que a uno no le gustan, y más por amor, se hacen ciertas concesiones. Y uno llega a lugares que dicen: ‘¿Por qué estoy aquí o por qué estoy haciendo esto?’. Pero es importante para la otra persona”.

Juana Acosta y Manolo Cardona conversaron con SEMANA sobre el desarrollo de sus personajes en Medusa en Netflix. Foto: Pablo Arellano / Netflix

En Medusa, esa idea adquiere una dimensión dramática porque las concesiones de Danger no ocurren en un contexto cotidiano. Está entrando en una familia atravesada por conflictos de poder, enfrentamientos y amenazas. La historia oficial de esta segunda temporada ubica al personaje siguiendo una pista que podría conducirlo hasta una amenaza contra Bárbara, mientras alrededor de ellos aumentan las tensiones y una cadena de asesinatos genera miedo en Barranquilla.

Pero Cardona no interpreta esas concesiones como una pérdida de identidad. Las entiende como parte de una relación en la que también existe la voluntad de acompañar al otro. “Ese es el secreto de una buena relación”, asegura, y explica que estar con alguien también implica hacer cosas que quizá no serían la primera elección personal, pero que son importantes para la otra persona.

Juana Acosta y Manolo Cardona conversaron con SEMANA sobre el desarrollo de sus personajes en Medusa en Netflix. Foto: Pablo Arellano / Netflix

El actor reconoce que también ha vivido situaciones semejantes en su vida personal. Esa experiencia permite entender por qué la relación entre Bárbara y Danger no se construye únicamente desde el romance. Hay una negociación constante entre lo que cada uno es, lo que está dispuesto a aceptar y aquello que está dispuesto a hacer por el otro.

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Sobre las cualidades de sus personajes que se llevarían a sus propias vidas, las respuestas fueron breves, pero reveladoras. Acosta escogió la “determinación”. Cardona, la “pasión”.

Una amistad

La confianza entre Acosta y Cardona tiene una historia mucho más larga que la de sus personajes. Son amigos desde los 14 años y han cuidado esa relación a lo largo del tiempo, incluso mientras sus vidas profesionales los llevaron por caminos diferentes. Juana vive en España y Manolo, en México, pero ambos cuentan que han mantenido una amistad que trasciende los proyectos que han compartido.

No se encuentran únicamente porque tengan que trabajar juntos. Se encuentran porque quieren hacerlo. Acosta cuenta que intenta pasar Navidad y Año Nuevo con Cardona y su familia, mientras él viaja a España con la suya. Incluso recuerda que celebró en su casa el último cumpleaños de Manolo junto a toda su familia. “Somos familia. Tenemos una amistad que hemos cuidado y cultivado a lo largo de los años. Nosotros nos vemos porque queremos, porque nos amamos”, asegura la actriz. Cardona coincide: “Siempre decimos que esto es un regalo”.