La actriz Juana Acosta habló sobre su más reciente película y sobre Medusa, “estoy bastante impactada”

Hace más de 20 años, la actriz caleña Juana Acosta se fue del país. Desde entonces se ha labrado su camino en Europa, donde ha triunfado gracias a su talento y pasión por las artes escénicas. En 2020 fue nominada a los Premios Goya en la categoría de mejor actriz de reparto por su papel en la película El inconveniente, de Bernabé Rico. Por su parte, en Colombia fue reconocida en 2023 con el Premio Especial Trayectoria Internacional en la edición 62 del Festival Internacional de Cine de Cartagena (Ficci). Aunque Acosta sigue viviendo en España, su presencia en Latinoamérica cada vez es más robusta a causa de su participación en diversos proyectos, en los que se ha desempeñado no solo como actriz, sino también como productora. SEMANA conversó con ella a propósito del lanzamiento de La fianza, una película dirigida por Gonzalo Perdomo-Tafur, en la que comparte pantalla junto con el también exitoso actor Julián Román.

Juana Acosta protagoniza junto a Manolo Cardona la serie Medusa de Netflix. | Foto: Netflix

SEMANA: ¿Se alcanzó a imaginar el éxito que ha tenido Medusa? ¿Cómo lo ha recibido?

Juana Acosta: Desde el lanzamiento de la serie no he parado. Estoy muy feliz con el éxito que ha tenido, especialmente por el anuncio de la segunda temporada, que ya está confirmada, y por eso vengo a rodar otra vez aquí a Colombia durante junio, julio y agosto. La verdad es que trabajar con una plataforma como Netflix y tener un éxito global no lo había vivido. Tal vez ya me había pasado con alguna otra serie en la que tenía personajes más de reparto, pero ahora con un protagónico estoy bastante impactada.

Al éxito de Medusa también se suma todo lo que recibimos con Al otro lado del jardín en el Ficci, que, para mí como productora, ha sido hermoso y también para mi hermana Valentina. Imagínate ganar en la categoría de mejor película, es algo que no nos lo esperábamos porque la hicimos sin grandes pretensiones. Teníamos una historia impresionante, contamos con un superreparto, con un director también con mucho talento, como es Daniel Posada, y, de repente, ahora a recoger tres de tres: es decir, el mejor largometraje, mejor actriz, con Vicky, y mejor actor, con Julián. Ha sido un gran regalo.

SEMANA: Aunque usted vive hace muchos años en España, ¿cómo se siente al volver a trabajar en su tierra natal?

J.A.: No era consciente de la gran necesidad que tenía de volver a trabajar en Colombia, de contar historias en mi país. Como que mi alma me lo estaba pidiendo y no tenía la conciencia. Ya después de haber venido el año pasado a rodar Medusa y estar tres meses acá para trabajar con equipo colombiano, con talento colombiano, contando historias colombianas, me he dado cuenta de que no quiero dejar de hacerlo. Quiero seguir contando historias en Colombia. Yo soy colombiana, amo mi país y creo que hay mucho que contar acá. Como actriz y productora, quiero seguir trabajando en Colombia y creando historias que se rueden aquí y, sobre todo, tendiendo puentes entre Europa y Latinoamérica.

La Fianza, dirigida por Gonzalo Perdomo -Tafur, fue estrenada el 10 de abril en salas de cine en Colombia. Es protagonizada por Juana Acosta, Julián Román e Israel Elejalde.

SEMANA: En Medusa y La fianza, usted interpreta personajes fuertes. ¿Por qué cree que le llegan esos papeles?

J.A.: A mí me gusta que me ofrezcan estos personajes. Imagino que hay algo en mi carácter o en mi personalidad que invita a los directores a querer que yo interprete a este tipo de mujer. Soy una mujer también bastante fuerte, muy independiente. Soy una mujer que ha creído en sus sueños, los ha perseguido y no ha tenido miedo. Creo que eso es un gran mensaje, porque, de verdad, se trata de confiar en nuestro deseo, nuestros sueños, pero confiar profundamente. Sin duda, estos últimos papeles son de mujeres fuertes, poderosas y que se van empoderando.

La Fianza, dirigida por Gonzalo Perdomo -Tafur, fue estrenada el 10 de abril en salas de cine en Colombia. Es protagonizada por Juana Acosta, Julián Román e Israel Elejalde.

La Fianza, dirigida por Gonzalo Perdomo -Tafur, fue estrenada el 10 de abril en salas de cine en Colombia. Es protagonizada por Juana Acosta, Julián Román e Israel Elejalde. | Foto: Luis Marino para BadDogs Productions

SEMANA: Aunque no es la primera vez que trabaja con Julián Román, sí es la producción más larga que hacen juntos. ¿Cómo les fue?

J.A.: En esta película tuvimos escenas de hasta 14 páginas, y la suerte que yo he tenido con este filme, por ejemplo, fue haber contado con actorazos como Julián Román e Israel Elejalde. Me moría por trabajar con Julián y por tener, sobre todo, una experiencia como la que tuvimos con esta película, porque éramos él y yo de principio a fin. Entonces, o hay química, o no hay química. Y entre Julián y yo hay muchísima química. Amamos mucho nuestro oficio, estamos comprometidos con este trabajo, nos encanta lo que hacemos y eso se nota. En una película, cuando tú llegas al set, la magia sucede o no sucede, y con Julián la magia sucedió desde el primer momento, y es hermoso porque eso es lo que el público va a ver.

SEMANA: El filme toca dolorosas realidades para el país, como las del narcotráfico y la inmigración. ¿Se siente cómoda tratando esos temas?

J.A.: Creo que desde la ficción se ha abusado del tema del narcotráfico. Y creo que tenemos muchas otras cosas de las que hablar dentro del cine. En La fianza, por ejemplo, yo creo que no es la columna vertebral. En cambio, sí creo que es el caso de la migración. Este tema es muy importante y, por eso, el público latino conectó tanto con la historia en España. Porque tocamos ese gran tema del desarraigo, que es tan complejo y que yo misma viví hace 25 años. Cuando te vas de tu país, entras a un lugar o a un espacio delicado porque ya no estás en tu tierra, ya no te sientes tan de allí, pero tampoco te sientes parte del lugar nuevo porque no te has desarrollado profesionalmente. Es un limbo extraño en donde no eres ni de acá ni de allá. Es un lugar y un tema muy desconcertante eso de empezar una vida en un lugar y en un país que no es el tuyo, encontrar un camino donde no tienes tus referentes, no tienes tu familia. Por eso, es absolutamente necesario que hablemos sobre esto y de cómo nos sentimos los migrantes cuando nos vamos.

SEMANA: Ahora que está dedicada a trabajar más en Colombia, ¿qué proyectos vienen?