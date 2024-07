Julián Román se destapó sobre difícil decisión que estuvo a punto de tomar por enfermedad de su padre: “Esto no tiene nombre”

No obstante, recientemente, en una entrevista que concedió a un formato televisivo, Julián Román revivió una situación familiar que lo marcó demasiado, ya que involucraba a su padre. El artista recordó una dura decisión que estuvo a punto de tomar, pero que no llegó a hacerse real por diversas circunstancias.

“Esta película me llegó en un momento en el que mi padre andaba en lo mismo, con dolores profundos. Tratamos de hacer el procedimiento hablando y fue muy difícil, eso toca pasarlo a comités, médicos, opina todo el mundo. Mi papá tenía cáncer, no había nada que hacer. Un médico te dice que puede ser un año, tres meses. Los dolores eran terribles, me llamaba y me decía: ‘Esto no tiene nombre’. Llega esta película que habla de eso, de hasta donde una persona y una familia tiene la posibilidad de una muerte digna”, comentó en la charla con el programa.