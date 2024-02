Julián Román confesó incómoda situación que vivió al besar a reconocida actriz

En la lista de actores más reconocidos de la televisión colombiana se encuentra, Julián Román, un gran talento de la pantalla chica que a lo largo de su trayectoria ha participado en numerosas producciones como Los reyes, Hasta que te conocí y Nadie me quita lo bailao, entre otras.

¿La escena de besos más desagradable de Julián Román?

“Yo me arrepiento de lo que hice. Sucede que la otra actriz fumaba mucho, aunque en la serie nosotros no éramos pareja y luego el libretista nos dijo que debíamos tener escenas de besos” , contó inicialmente el actor.

Ante dicha solicitud, Julián recordó que optó por hablar con ella antes de grabar dichas escenas para recomendarle que dejara de fumar por lo menos una hora antes de hacer su trabajo o comer menta, ya que no toleraba el olor a cigarrillo, pero ella hizo caso omiso a su sugerencia .

“Esa era como la tercera vez y eso no fue agradable, entonces me llevé una cebolla, la masqué, nos dimos el beso y la cara de la nena fue de sorpresa y me dijo: ‘¡Qué!’”, detalló Román.