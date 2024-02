Marcelo Cezán tuvo que salir a disculparse por reprochable acto que cometió en vivo: “No sé qué me pasó, la embarré”

“No sé qué me pasó”

“Quiero ofrecer unas disculpas públicas por algo que hice: escupí al aire y eso no se hace, no sé qué me pasó, la embarré, cometí un error, no lo puedo negar. Me dejé llevar por un impulso, esa no es la esencia de Bravíssimo y ofrezco un arrepentimiento sincero”, expresó el reconocido presentador.