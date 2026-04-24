Laura Pausini brilló en Bogotá y destacó con invitados de talla internacional

Laura Pausini volvió a demostrar por qué es una de las voces más influyentes del pop latino global con un espectáculo a la altura de su trayectoria. Su paso por Bogotá, como parte del Yo canto World Tour 2026/2027, no solo confirmó la alegría que despierta en el público colombiano, sino que también dejó claro que su propuesta artística sigue evolucionando sin perder la esencia que la ha convertido en un referente en el género.

La capital colombiana fue testigo de una noche cargada de emoción, en la que la artista italiana conectó con sus seguidores a través de un repertorio que rinde homenaje a la música en español.

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Este nuevo tour, que ya había agotado entradas en múltiples fechas en España antes de aterrizar en Latinoamérica, se plantea como un recorrido íntimo por aquellas canciones y artistas que han marcado su vida personal y profesional.

En Bogotá, esa idea tomó forma en un espectáculo sólido, emotivo y cuidadosamente construido.

Desde los primeros minutos, Pausini logró una conexión inmediata con el público. Su voz, intacta y potente, se movió con naturalidad entre clásicos y nuevas interpretaciones.

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con la aparición de Gian Marco. El cantautor peruano compartió escenario con Pausini para interpretar Hoy, una de las canciones más recordadas de su repertorio y que, además, forma parte del universo conceptual de este tour.

La química entre ambos artistas fue evidente, y la interpretación logró despertar una ola de nostalgia entre los asistentes. No se trató solo de un dueto, sino de un homenaje vivo a una colaboración que ha trascendido en el tiempo.

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Sin embargo, la sorpresa mayor estaba aún por llegar. En un giro inesperado, Alejandro Sanz apareció en el escenario, desatando la euforia del público. Su intervención, aunque breve, fue profundamente significativa: interpretó una estrofa de Cuando nadie me ve, generando un silencio cargado de emoción en el recinto.

El momento, íntimo y casi espontáneo, se convirtió en uno de los puntos más memorables de la velada, reforzando la idea de que la música tiene la capacidad de crear instantes irrepetibles.