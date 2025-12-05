Suscribirse

Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretan en un sentido show el himno del Mundial 2026 en la ceremonia de sorteo de la Fifa

La pareja llegó al escenario para darle vida a una comentada canción que fue presentada a mitad de 2025.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 5:59 p. m.
Mundial 2026: presentación himno FIFA 2026
Mundial 2026: presentación del himno del Mundial 2026. | Foto: Canal RCN

Este viernes 5 de diciembre se dio inicio al sorteo que dará forma al próximo Mundial de Fútbol, un momento clave que empieza a trazar el camino rumbo a la competencia más importante de ese deporte.

Hasta ahora, 42 selecciones aseguraron su presencia en el torneo, mientras que seis deberán luchar por su cupo a través del repechaje internacional.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Sorteo del Mundial 2026: siga en directo la transmisión y las últimas noticias desde Washington

El escenario elegido por la Fifa para la ceremonia fue Washington, ciudad que recibió a delegaciones, directivos y medios de comunicación de todo el mundo.

Allí se definieron los grupos y el itinerario competitivo que cada selección deberá enfrentar en la Copa del Mundo del 2026.

La velada estuvo acompañada de un ambiente festivo y de grandes invitados.

Uno de los instantes más memorables llegó con la actuación del reconocido tenor Andrea Bocelli, quien cautivó a los asistentes al interpretar una emotiva versión de Nessun dorma, pieza icónica de la ópera Turandot. Su presentación se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

No obstante, dos artistas que también se robaron las miradas del público internacional fueron Robbie Williams y Nicole Scherzinger, quienes hicieron una interpretación especial y emotiva.

La noche compactó las voces de los cantantes, quienes lucieron impecables en el escenario del esperado evento deportivo.

De acuerdo con lo reseñado, ambos artistas interpretaron el himno de la Fifa titulado Desire. Pese a que la canción fue grabada con Laura Pausini, el show dio un giro distinto.

El momento fue clave para conquistar a los asistentes, mostrando imágenes de lo que ha significado la fiebre del Mundial a lo largo de la historia.

