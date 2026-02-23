MÚSICA

Robbie Williams cantará por primera vez en Colombia: fecha y precio de las boletas

Este cantante llegará al país y sorprenderá a sus fanáticos con un maravilloso show.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

23 de febrero de 2026, 3:24 p. m.
Robbie Williams
Robbie Williams

Después de más de tres décadas acumulando himnos que han dado la vuelta al mundo, Robbie Williams aterriza por primera vez en Colombia con un espectáculo que promete derroche de energía y carisma.

Clásicos del Reggaetón Vol. 2: estos son los artistas y leyendas que prometen un concierto de prima en Bogotá

La cita será el 20 de septiembre en el Movistar Arena, en Bogotá, donde el artista británico presentará su nueva etapa musical, BRITPOP, una propuesta que bebe directamente de la vibra noventera que marcó a toda una generación.

El concierto mezclará clásicos infaltables como Angels, Feel y Rock DJ con sus temas más recientes, en un show que combina potencia, emoción y ese humor irreverente que lo caracteriza. Una noche que apunta a quedar en la memoria de los fanáticos del pop en el país.

Robbie Williams tendrá concierto en Bogotá
Robbie Williams tendrá concierto en Bogotá

A través de la cuenta de Instagram de Paramo Presenta se pudo apreciar la confirmación de este concierto:

Gente

“Me quedé con el vestido”: Lady Noriega relató el trágico asesinato de su prometido por orden de Pablo Escobar en ‘LCDF’

Gente

Candente momento entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz; Juancho Arango les interrumpió la noche apasionada

Gente

Padre Chucho tildó de “vulgares” a quienes se aprovecharon de su situación de salud para decir que se había hecho la liposucción

Gente

Se casan: la historia de amor de Emmanuel Esparza y Essined Aponte que traspasó las pantallas

Gente

Exesposa de Jhonny Rivera estuvo presente en la boda del cantante con Jenny López; así reaccionó

Gente

Carolina Soto confesó estar “traumatizada” por los Therians y habló de experiencia que vivió: “cuando se me atraviesa una máscara”

Gente

Polémico comentario de Juanda Caribe en medio de rumores de supuesta crisis con su pareja: “No pasaba hambre”

Gente

Andy Rivera se pronunció por la boda de Jhonny Rivera, su papá, y Jenny López; en imágenes mostró su reacción

Empresas

Arena primavera asegura $100.000 millones para consolidarse como nuevo escenario del entretenimiento

Música

Clásicos del Reggaetón Vol. 2: estos son los artistas y leyendas que prometen un concierto de prima en Bogotá

“Lo sabemos, también era nuestro sueño, es hora de ver al rey del pop inglés. Más de tres décadas lo comprueban, sumada a su discografía impecable, nuestro héroe desde los 90: @robbiewilliams. Preventa exclusiva de clientes de Grupo Aval, Experiencias Aval y Dale.com.co a partir del 24 de febrero a las 9:00 a. m. Venta con todos los medios de pago el 26 de febrero a las 10:00 a.m.”

Preventa

  • Preventa clientes Movistar Total: Lunes 23 de febrero a las 10:00 a. m. hasta el miércoles 25 de febrero a las 9:59 a. m.
  • Público general: Miércoles 25 de febrero a las 10:00 a. m., hasta agotar existencias.

Concierto de Robbie Williams en Bogotá: Fecha, hora, lugar y boletería

  • Fecha: 20 de septiembre
  • Lugar: Movistar Arena
  • Hora: 9:00 p. m.
  • Apertura de puertas: 7:00 p. m.
Blessd anuncia su primera gira masiva por Colombia: ‘El mejor hombre del mundo Tour 2026′

Precios de la boletería

  • Tribuna fan sur: $899.000 + $161.000 (aforo: 155)
  • Piso 2 (202 - 206 & 214 - 2018): $579.000 + $104.000 (Aforo: 2.540)
  • Piso 2 (207 - 213): $549.000 + $98.000 (Aforo: 1.107)
  • Platea: $439.000 + $79.000 (Aforo: 3.200)
  • Piso 3 (302 - 206 & 314 - 318): $329.000 + $59.000 (Aforo: 3.228)
  • Piso 3 (307 - 313): $289.000 + $52.000 (Aforo: 1.230)

Los fanáticos de este cantante no perdieron oportunidad para mostrar la gran emoción que les da este show: “Dios mío santo, me infarté”; “Mi favorito del mundo mundial. Más de 20 años siendo su fan”; “Como pequeño el sitio para Robbie”; “Está horriblemente costoso”; “Algunos crecimos con esto... otros lo están descubriendo hoy. Qué privilegio”; “Ese Movistar va a quedar pequeño, se agotarán muy rápido”.

Más de Gente

Lady Noriega revela detalles inéditos sobre la violencia del narcotráfico en su vida.

“Me quedé con el vestido”: Lady Noriega relató el trágico asesinato de su prometido por orden de Pablo Escobar en ‘LCDF’

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, interrumpidos por Juancho Arango.

Candente momento entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz; Juancho Arango les interrumpió la noche apasionada

El padre Chucho

Padre Chucho tildó de “vulgares” a quienes se aprovecharon de su situación de salud para decir que se había hecho la liposucción

Emmanuel Esparza y la actriz Essined Aponte confirman que se casan.

Se casan: la historia de amor de Emmanuel Esparza y Essined Aponte que traspasó las pantallas

Boda de Jhonny Rivera y Jenny López

Exesposa de Jhonny Rivera estuvo presente en la boda del cantante con Jenny López; así reaccionó

Carolina Soto habló del fenómeno de los Therians y la razón por la que la tiene "traumatizada".

Carolina Soto confesó estar “traumatizada” por los Therians y habló de experiencia que vivió: “cuando se me atraviesa una máscara”

Juanda Caribe recibió visita en 'La casa de los famosos'.

Polémico comentario de Juanda Caribe en medio de rumores de supuesta crisis con su pareja: “No pasaba hambre”

Andy Rivera se pronunció sobre la relación de Jhonny Rivera y Jenny López.

Andy Rivera se pronunció por la boda de Jhonny Rivera, su papá, y Jenny López; en imágenes mostró su reacción

Hermano de Yuli Ruiz le habló directo a Alejandro Estrada por romance con la participante.

Hermano de Yuli Ruiz le habló claro a Alejandro Estrada en el congelado, por romance en el reality: “Si usted es un varón, párese duro”

Noticias Destacadas