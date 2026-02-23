Robbie Williams cantará por primera vez en Colombia: fecha y precio de las boletas

Después de más de tres décadas acumulando himnos que han dado la vuelta al mundo, Robbie Williams aterriza por primera vez en Colombia con un espectáculo que promete derroche de energía y carisma.

Clásicos del Reggaetón Vol. 2: estos son los artistas y leyendas que prometen un concierto de prima en Bogotá

La cita será el 20 de septiembre en el Movistar Arena, en Bogotá, donde el artista británico presentará su nueva etapa musical, BRITPOP, una propuesta que bebe directamente de la vibra noventera que marcó a toda una generación.

El concierto mezclará clásicos infaltables como Angels, Feel y Rock DJ con sus temas más recientes, en un show que combina potencia, emoción y ese humor irreverente que lo caracteriza. Una noche que apunta a quedar en la memoria de los fanáticos del pop en el país.

Robbie Williams tendrá concierto en Bogotá

A través de la cuenta de Instagram de Paramo Presenta se pudo apreciar la confirmación de este concierto:

“Lo sabemos, también era nuestro sueño, es hora de ver al rey del pop inglés. Más de tres décadas lo comprueban, sumada a su discografía impecable, nuestro héroe desde los 90: @robbiewilliams. Preventa exclusiva de clientes de Grupo Aval, Experiencias Aval y Dale.com.co a partir del 24 de febrero a las 9:00 a. m. Venta con todos los medios de pago el 26 de febrero a las 10:00 a.m.”

Preventa

Preventa clientes Movistar Total: Lunes 23 de febrero a las 10:00 a. m. hasta el miércoles 25 de febrero a las 9:59 a. m.

Lunes 23 de febrero a las 10:00 a. m. hasta el miércoles 25 de febrero a las 9:59 a. m. Público general: Miércoles 25 de febrero a las 10:00 a. m., hasta agotar existencias.

Concierto de Robbie Williams en Bogotá: Fecha, hora, lugar y boletería

Fecha : 20 de septiembre

: 20 de septiembre Lugar : Movistar Arena

: Movistar Arena Hora : 9:00 p. m.

: 9:00 p. m. Apertura de puertas: 7:00 p. m.

Blessd anuncia su primera gira masiva por Colombia: ‘El mejor hombre del mundo Tour 2026′

Precios de la boletería

Tribuna fan sur: $899.000 + $161.000 (aforo: 155)

$899.000 + $161.000 (aforo: 155) Piso 2 (202 - 206 & 214 - 2018): $579.000 + $104.000 (Aforo: 2.540)

$579.000 + $104.000 (Aforo: 2.540) Piso 2 (207 - 213): $549.000 + $98.000 (Aforo: 1.107)

$549.000 + $98.000 (Aforo: 1.107) Platea : $439.000 + $79.000 (Aforo: 3.200)

: $439.000 + $79.000 (Aforo: 3.200) Piso 3 (302 - 206 & 314 - 318): $329.000 + $59.000 (Aforo: 3.228)

$329.000 + $59.000 (Aforo: 3.228) Piso 3 (307 - 313): $289.000 + $52.000 (Aforo: 1.230)

Los fanáticos de este cantante no perdieron oportunidad para mostrar la gran emoción que les da este show: “Dios mío santo, me infarté”; “Mi favorito del mundo mundial. Más de 20 años siendo su fan”; “Como pequeño el sitio para Robbie”; “Está horriblemente costoso”; “Algunos crecimos con esto... otros lo están descubriendo hoy. Qué privilegio”; “Ese Movistar va a quedar pequeño, se agotarán muy rápido”.